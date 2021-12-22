紐時：美英網戰專家助烏克蘭防俄

報道指出，美國十多名官員討論過俄羅斯網攻烏克蘭的問題，主要研究普京會否認為癱瘓烏克蘭基建而不用出兵，就足以達到他的目的：推翻現在的烏克蘭政府，以一個聽他話的傀儡做總統。據美國情報部門評估，俄羅斯試圖以網攻使烏克蘭總統澤連斯基顯得「無能和無防衛能力，甚至為入侵提供藉口」。

美官員：防俄東正教聖誕節後動手

報道稱，兩國政府沒有提供關於派到烏克蘭的網戰專家團隊詳情。美國官員表示美國正考慮作更大規模的部署，包括動用美國網戰司令部資源。拜登政府曾發聲明表示，一直支持烏克蘭加強網絡防禦和增加網絡韌性的努力。英國政府相關人士向該報稱，給予烏克蘭的協助屬防禦性質。

美國官員表示，隨着節日臨近已加強警惕，說如果普京真的發動網攻或以此網攻作為軍事攻擊的前奏，最可能在俄羅斯東正教聖誕節之後，即明年1月7日之後出手。

報道指俄羅斯網攻烏克蘭早有前科，2015年12月烏克蘭電網遭俄黑客攻擊，23萬用戶斷電，翌年首都基輔一帶亦發生類似事件。美國官員和專家表示，俄羅斯對烏克蘭的網絡活動其實從未停止，分別只是程度問題，而過去一個月俄羅斯黑客的行動有加強迹象。俄羅斯網絡活動調查員、華盛頓新研究團體Silverado Policy Accelerator主席艾爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）說：「那是一場廣泛的行動，針對多個烏克蘭政府機構，包括內政部門及旗下的國家警察，以及電網」。兒時由俄羅斯移居美國的艾爾佩羅維奇認為，普京視網絡攻擊為「上戰場前的準備」。

普京警告「軍事措施」回應西方

普京昨在俄國防部會議警告，一旦西方維持具有明顯挑釁意味的立場，「我們將採取軍事-技術措施」（military-technical measures），回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。這是他首度暗示可能爆發衝突。

（紐約時報）