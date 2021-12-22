歐盟批准傳統技術Nuvaxovid疫苗 盼助「谷針」

助減民眾對mRNA疫苗疑慮

有別於歐盟此前批出使用mRNA技術的BioNTech及莫德納（Moderna）疫苗，以及牛津-阿斯利康和強生的腺病毒載體疫苗，Nuvaxovid採用了「蛋白次單位」技術，原理是透過基因技術，利用在飛蛾細胞中生長的棘突蛋白微粒，促使人體產生抗體。「蛋白次單位」技術過去數十年已被用於研發乙型肝炎和百日咳等病的疫苗。測試證實，Nuvaxovid預防Alpha變種有症狀感染效力超過90%，現正進一步測試該疫苗對抗Omicron的效用。Nuvaxovid須接種兩劑，不似BioNTech及莫德納疫苗要極低溫儲存。

德國部分民眾因不信任mRNA新技術而拒絕接種疫苗，憂慮其副作用及對長期健康的影響。現時專家希望採取傳統技術的Nuvaxovid能使德國民眾改變想法願意接種，有助遏止疫情。德國今秋有民調顯示，56%受訪者稱若使用傳統方法研發的疫苗例如Nuvaxovid獲批准，會增加他們接種的意願，但有專家質疑Nuvaxovid未必能令接種人數大幅上升。

（衛報/法新社）

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