Omicron似每1.5天倍增 世衛籲取消節慶 總幹事譚德塞：活動報銷好過生命報銷

譚德塞表示,有證據顯示Omicron的擴散速度比Delta更快,似乎有能力每1.5至3天就令感染人數倍增,且導致已接種疫苗或康復者很可能受到感染,認為無論Omicron的危險程度如何,病例急升將使衛生系統不堪負荷,以及可能有更多人死亡。他呼籲民眾取消節慶活動,直言「活動報銷好過生命報銷」(An event cancelled is better than a life cancelled),「我們所有人都對這大流行病感厭惡,大家都想與親朋共度時光,回復正常。要做到這點的最快方法是我們所有人必須作出艱難的決定,以保護自己及其他人。這意味要取消或押後(慶祝)活動……現在取消稍後再慶祝,總比現在慶祝稍後悲傷要好」。

推斷Omicron較溫和屬「不明智」

世衛首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)表示,從初期證據得出Omicron較之前的變種病毒更溫和的結論是「不明智的」,警告隨着感染人數增加,所有衛生系統將面臨壓力。她坦言在治療Omicron患者存在挑戰,「許多單克隆(monoclonals,單株抗體)藥物對Omicron都沒用」。但世衛同時發出希望的信息,稱隨着藥廠開發第二及第三代新冠疫苗,以及其他創新療法進一步發展,若能將病毒傳播速度減至最低,有望明年結束疫情。

截至周二,美國有少於1500宗Omicron個案。不過美國自本月1日錄得首宗Omicron病例後,這種變種病毒閃電蔓延,一周內感染比例大增6倍。CDC周一公布,根據基因排序,截至12月18日的一周,Omicron佔新增病例73%,較之前一周佔約13%大幅上升,在美國東南部、中西部及紐約區,估計Omicron更佔新增病例達九成。得州一名未接種疫苗的50多歲男子周一因感染Omicron去世,成為全美首宗死於Omicron的個案。衛生官員擔心聖誕及新年假過後染疫人數會暴增。

為遏止疫情,華盛頓市長鮑澤宣布,周二(21日)起恢復室內強制戴口罩措施,直至明年1月底,又要求所有政府僱員必須接種疫苗及加強劑。一周內確診個案增加六成的紐約市,許多餐廳因員工確診需要暫停營業,多個百老匯音樂劇表演要延期。

拜登公布新措施 無意再封城

總統拜登周二將發表演說,公布進一步抗疫措施,但白宮發言人普薩基表示,總統無計劃封城應對病例急增,而是直接清楚地向國民概述接種疫苗的好處,以及增加檢測。美國傳媒報道,拜登將宣布政府今冬會購買5億套家用的新冠病毒快速測試劑,提供民眾免費使用,下月起開始發放。

倫敦取消除夕特拉法加慶祝

在歐洲多個已加強防疫措施應對Omicron擴散,但Omicron疫情重災區的英國,首相約翰遜仍力抗專家壓力,周一與內閣開會後,決定不在聖誕假期間收緊防疫措施,但表示會「持續審視數據」,強調「採取進一步行動的可能性仍存在」。《衛報》引述政府消息稱,當局正考慮多項措施遏止Omicron蔓延,包括限制非同住家庭室內聚會、餐飲業提早關門等,但不太可能在聖誕前實施,可能在12月28日才推行。不過專家憂慮為時已晚。

約翰遜稱,倫敦的住院人數正急劇上升,倫敦市長簡世德周一宣布取消今年除夕在特拉法加廣場舉行的6500人慶祝活動。

(衛報/BBC/路透社)

(新冠疫情)