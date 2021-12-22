Omicron似每1.5天倍增 世衛籲取消節慶 總幹事譚德塞：活動報銷好過生命報銷

譚德塞表示，有證據顯示Omicron的擴散速度比Delta更快，似乎有能力每1.5至3天就令感染人數倍增，且導致已接種疫苗或康復者很可能受到感染，認為無論Omicron的危險程度如何，病例急升將使衛生系統不堪負荷，以及可能有更多人死亡。他呼籲民眾取消節慶活動，直言「活動報銷好過生命報銷」（An event cancelled is better than a life cancelled），「我們所有人都對這大流行病感厭惡，大家都想與親朋共度時光，回復正常。要做到這點的最快方法是我們所有人必須作出艱難的決定，以保護自己及其他人。這意味要取消或押後（慶祝）活動……現在取消稍後再慶祝，總比現在慶祝稍後悲傷要好」。

推斷Omicron較溫和屬「不明智」

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，從初期證據得出Omicron較之前的變種病毒更溫和的結論是「不明智的」，警告隨着感染人數增加，所有衛生系統將面臨壓力。她坦言在治療Omicron患者存在挑戰，「許多單克隆（monoclonals，單株抗體）藥物對Omicron都沒用」。但世衛同時發出希望的信息，稱隨着藥廠開發第二及第三代新冠疫苗，以及其他創新療法進一步發展，若能將病毒傳播速度減至最低，有望明年結束疫情。

截至周二，美國有少於1500宗Omicron個案。不過美國自本月1日錄得首宗Omicron病例後，這種變種病毒閃電蔓延，一周內感染比例大增6倍。CDC周一公布，根據基因排序，截至12月18日的一周，Omicron佔新增病例73%，較之前一周佔約13%大幅上升，在美國東南部、中西部及紐約區，估計Omicron更佔新增病例達九成。得州一名未接種疫苗的50多歲男子周一因感染Omicron去世，成為全美首宗死於Omicron的個案。衛生官員擔心聖誕及新年假過後染疫人數會暴增。

為遏止疫情，華盛頓市長鮑澤宣布，周二（21日）起恢復室內強制戴口罩措施，直至明年1月底，又要求所有政府僱員必須接種疫苗及加強劑。一周內確診個案增加六成的紐約市，許多餐廳因員工確診需要暫停營業，多個百老匯音樂劇表演要延期。

拜登公布新措施 無意再封城

總統拜登周二將發表演說，公布進一步抗疫措施，但白宮發言人普薩基表示，總統無計劃封城應對病例急增，而是直接清楚地向國民概述接種疫苗的好處，以及增加檢測。美國傳媒報道，拜登將宣布政府今冬會購買5億套家用的新冠病毒快速測試劑，提供民眾免費使用，下月起開始發放。

倫敦取消除夕特拉法加慶祝

在歐洲多個已加強防疫措施應對Omicron擴散，但Omicron疫情重災區的英國，首相約翰遜仍力抗專家壓力，周一與內閣開會後，決定不在聖誕假期間收緊防疫措施，但表示會「持續審視數據」，強調「採取進一步行動的可能性仍存在」。《衛報》引述政府消息稱，當局正考慮多項措施遏止Omicron蔓延，包括限制非同住家庭室內聚會、餐飲業提早關門等，但不太可能在聖誕前實施，可能在12月28日才推行。不過專家憂慮為時已晚。

約翰遜稱，倫敦的住院人數正急劇上升，倫敦市長簡世德周一宣布取消今年除夕在特拉法加廣場舉行的6500人慶祝活動。

（衛報/BBC/路透社）

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