智利35歲前學運領袖當選總統 社會運動中崛起 年輕被指欠經驗

博里克反對不環保銅礦項目

在第二輪投票中，代表左翼聯盟「認可尊嚴」（Approve Dignity）的博里克（Gabriel Boric），以56%得票擊敗得票44%的55歲右翼政黨聯盟「基督教社會陣線」代表卡斯特（Jose Antonio Kast）。將於明年3月上台的博里克周日晚與現任總統皮涅拉（Sebastian Pinera）的電話講話中說：「無論你們是否投票給我，我將成為所有智利人的總統，我將竭盡所能應對這巨大挑戰。」他在勝利演說中表示，會反對破壞環境的採礦倡議，這包括今年獲批、具爭議的25億美元（約195億港元）銅礦項目。智利是全球最大銅產國。

今次大選被視為數十年來最兩極化的一次，兩名候選人立場迥異，博里克主張廢除前軍事獨裁者皮諾切特留下的新自由主義模式，承諾透過改革養老金及醫保系統、把每周工時由45小時減至40小時、增加女性和少數族裔權利、向富人加稅等，解決社會不平等情况，他也支持推動綠色投資。共和黨前國會議員對手卡斯特則高舉法律與秩序，承諾減稅及削減社會開支，並曾為皮諾切特辯護。智利是全球貧富懸殊最嚴重國家之一，25%財富集中於1%人手上，成為社會動亂根源，2019年出現全國大示威，令進步左派崛起，也促成政府同意修改皮諾切特年代的憲法。博里克當時亦支持該次大示威。

博里克於2011年領導學生示威要求改善教育政策而嶄露頭角，2014年當選國會議員，他今次以僅符合總統參選資格的35歲最低年齡出戰。

批評者認為博里克激進且欠缺經驗，反對者更擔心他可能試圖在拉丁美洲建立類似委內瑞拉或古巴的威權社會主義國家。博里克則形容自己立場溫和以爭取中間選民支持，一直希望跟其聯盟中一些極左政黨的極端觀點保持距離，包括共產黨對委內瑞拉馬杜羅政府的支持。

國會政黨勢力割據 改革阻力

專家認為，現時眾議院有21個不同政黨，國會將會成為博里克在未來推動改革時的最大阻力。

（金融時報/路透社/BBC）