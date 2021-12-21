日擬要求基建要企規劃防黑客

購新設備先篩查 被指針對華為

報道指出，日本政府了解到如商業機構未能防範黑客襲擊，將對公眾生活和金融系統造成衝擊，當局計劃在明年4月宣布新措施，從2022年財政年度開始，要求包括金融、電訊和運輸等重要基建企業主管制訂政策和改變公司架構，成立組織架構以處理緊急情况，並確保公司儀器在網絡襲擊下仍能保持安全，並表明會如何問責。當局會定期檢視，如有需要會尋求改善。此外，政府希望企業能夠從供應鏈風險上處理，包括在使用電訊設備上加強風險管理，政府更考慮在企業購入新設備時先行篩查。報道指有關部分相信是針對中國華為電訊產品。

《日經亞洲》引述官方2020財年的官方資料指出，政府將金融業約1700家公司列為關鍵基建，另外還有約1300家電訊供應商、22條鐵路和29家公共事業。其餘被列為重要基建的範疇包括航空公司、機場營運商、天然氣供應商、政府部門、醫療機構、水利設施、物流、化學、信貸和石油業等。

日本以往也有將網絡安全計劃納入政府指引中，但一直沒有法律約束力，報道指今次改變將令有關計劃更有效，因為這些措施將會清晰地根據網絡安全法落實。

（日經亞洲）