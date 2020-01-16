BBC揭緬軍虐殺肢解叛區平民

報道指出，緬軍7月在中部實皆省（Sagaing）卡尼鎮（Kani）四度殺戮平民。BBC訪問了卡尼鎮的11名目擊者，並比對他們的說辭與調查緬甸人權的非政府組織Myanmar Witness（緬甸見證）蒐集到的影片及相片，作為報道骨幹。

倖存男子指遭擲石槍托毆打

據目擊者及倖存者表示，緬兵先包圍村莊，將男女分開後就開始殺害男人。最大一宗屠殺事件發生因村（Yin），最少14名男子被虐待或毆打致死，然後被棄屍森林溪谷中。目擊者稱，士兵用繩綁起村民，然後毆打他們。一名女目擊者的兄弟、侄兒和姊夫均被殺，她說：「我們不忍看，一直低着頭哭。我們懇求他們不要這樣做，他們不理。」一名成功逃脫的男子表示，緬軍虐待這些男子數小時，「他們被綁起來， 遭擲石和被槍托毆打，折磨一整天。」他說，有些士兵看來很年輕，只有17、18歲。

鄰近的Zee Bin Dwin村，7月底在一個亂葬崗內發現12具被肢解的屍體，其中包括小孩及殘疾者。另有一具60多歲男性屍體被綁在附近一棵樹上，BBC人員看過該屍體影片，可見有清晰的被虐傷痕。他的家人表示，當士兵入村時，其兒孫已逃離，但男事主仍留下，認為自己年紀大不會被殺，可是最終遇害。

緬軍發言人：我們有權自衛

BBC指出，屠殺事件似乎是當地民兵攻擊軍方而遭到的集體懲罰。緬甸軍方2月發動政變以來，民間反政府軍「​人民防衛部隊」的地方分支與軍方的戰鬥加劇，衝突地區包括Zee Bin Dwin附近。從BBC蒐集的影片及證辭均顯示，這些男子成殺戮目標，與近幾個月在緬甸各地觀察到的男村民受到集體懲罰的情况一致。死者家屬表示，他們的家人沒有參與攻擊軍方的行動，在因村屠殺中失去兄弟的一名女子稱，她曾向士兵求情，指其兄弟連彈弓也不會用，但對方警告：「不要再說了，我們很累，我們會殺了你。」

BBC向緬軍發言人左敏敦（Zaw Min Tun）提及報道中的指控，左敏敦沒有否認，說：「有可能發生，當他們視我們如敵人時，我們有權保衛自己。」聯合國正調查緬軍涉侵犯人權的行動。

（BBC）