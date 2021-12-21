約翰遜涉相府違限聚 辦公室：工作會議

花園19人 酒食具備

英國傳媒近日連番報道多個政府辦公室去年疑似違反規定，在去年封城期間舉辦聖誕派對，約翰遜辦公室也在違規之列。《衛報》周日刊出攝於去年5月15日的照片，可見約翰遜與未婚妻西蒙茲抱着新生兒，與另外兩人坐在花園內，桌上擺放了芝士、酒和薄餅，照片中共有19人。報道引述消息人士稱，約翰遜在場約15分鐘，並向助手說，他們「擊退」了新冠病毒，值得飲一杯。

根據當時英國的限聚令，非同住者聚會不可多於兩人，且必須在室外及保持最少兩米距離，指引亦提到面對面工作會議只有在「必須」情况下才應該舉行。報道指出，拍攝照片當天，時任衛生大臣夏國賢還開記者會呼籲民眾遵守防疫規範，切勿看到周末好天氣就聚會。

首相府發言人就最新照片回應稱：「首相官邸花園夏季常舉行工作會議，官邸記者會之後偶爾會舉行幕僚會議……唐寧街10號是首相官邸兼辦公室，首相夫人居住於10號，因此可合法使用此花園。」副首相藍韜文昨日亦表示，當日首相府使用花園作為工作場所，沒有違反防疫規定。

（衛報/路透社）

（新冠疫情）