美研究：接種BNT後感染現「超級免疫力」

抗體再多20倍 專家：有效防重症

俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）的研究人員在《美國醫學會雜誌》發表研究報告。該項研究向大學已完成接種兩劑BioNTech-輝瑞疫苗的52名職員蒐集血液樣本，當中26人在完成接種後確診，10人涉及高傳染性的Delta變種病毒。結果顯示，這些出現突破感染的人，每曝露一次於新冠病毒中，免疫反應都會增強，體內抗體應對新冠病毒的效能，相較接種疫苗後兩周時抗體一般處於高峰期時，要高10至20倍。

負責研究的俄勒岡健康與科學大學分子微生物學和免疫學助理教授塔費塞（Fikadu Tafesse）表示，這顯示疫苗在對付重症上有顯著成效，形容這幾乎是「超級免疫力」。另一名報告撰寫人、俄勒岡健康與科學大學醫學院副教授庫爾林（Marcel Curlin）說：「雖然這不代表疫情大流行已進入尾聲，但預視了當你接種後暴露於病毒中，你很可能有效地受保護，免受未來的變種襲擊。」

此外，美國藥廠莫德納昨宣布，實驗室測試結果顯示，相比接種兩劑莫德納疫苗，若追加注射50微克的加強劑，可使體內對抗Omicron的抗體水平增加37倍，若注射100微克劑量，抗體水平更可大增逾80倍。

（全國廣播公司/路透社）

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