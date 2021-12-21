Omicron致12死 英轉軚聖誕擬「加辣」 歐洲多國收緊節慶限聚 荷蘭封城

英國副首相藍韜文昨（20日）受訪表示，儘管英國比去年聖誕強得多，例如新冠疫苗接種率高，但依然有圍繞Omicron的不確定問題，所以不擔保不在聖誕節前實施短暫快速封城等遏止疫情擴散新措施。他說：「我不能作出確切保證。」衛生大臣賈偉德周日也拒絕排除聖誕前收緊控疫措施的可能，說：「我們在評估形勢，情况變化得非常急促。」他表明雖然依然未很了解Omicron，但等到數據更清楚時才採取行動「可能太遲」。不過當被問到約翰遜對實施進一步控疫措施是否「太過優柔寡斷」，他說﹕「不。」

英多家庭感染病例

英國周日公布全國單日新增新冠病例破8萬宗，較一周前增加了51.9%；其中Omicron個案佔當中逾1.2萬宗，使總Omicron病例逾3.7萬宗，且相信截至上周五（17日）最少有12人死於Omicron、104人留醫。

英國政府「緊急情况科學諮詢小組」（SAGE）專家上周六向內閣簡報指出，需要迅速採取更多措施，遏止像去年冬那樣醫院人滿為患的情况，否則按模型演算預測，一日可有1萬人入院、6000人死亡。專家還指出，家庭感染是促成病毒大流行主因，相信多達43%患者是受家中成員傳染。內閣辦公室部長柏建熙（Steve Barclay）周日主持「內閣辦公室簡報室」（COBRA）會議商討疫情，會後表示「與英國各地商業及公共機構緊密合作，以了解對各行各業和服務的影響」。

Omicron在聖誕新年長假期前開始蔓延，引發多國緊張。荷蘭已由周日起封城起碼至1月14日，只容許生活必需品店舖等個別地方如常營業或開放，限制聖誕期間集會最多4人。丹麥、法國、挪威等俱推新的入境限制。其中德國要求從英國入境人士要受隔離14天之外，該國官方科學顧問小組周日又敦促政府限制民眾的社交接觸。北萊茵-威斯特法倫州長昨表示，不排除限制完成新冠疫苗接種、打了加強劑的人士社交距離。意大利、西班牙、比利時俱透露在評估推新措施可能。

美迎Omicron高峰

美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）預計未來數周的入院Omicron確診者將增加，出現醫療壓力，他沒阻撓國民在佳節期間訪親探友，但呼籲準備出行的人士接種疫苗加強劑及做足防護措施，如在人多擠逼的公共場所、乘搭飛機戴口罩。

（路透社/BBC/金融時報）

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