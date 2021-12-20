美Omicron一日內倍增 拜登捱轟

【明報專訊】新冠病毒變異株Omicron在美國蔓延，確診個案在24小時間接近倍增，全國截至上周六（18日）僅6州未「失守」。總統拜登周二（21日）將會就應對Omicron疫情發表演說，卻被批耽誤時間。美國有線新聞網絡（CNN）前日報道，鑑於美國疫情揮之不去，有官員建議政府將民眾視線由「結束疫情」轉移至「與病毒共存」。
截至前日早上之前的24小時，美國新增830宗Omicron確診個案，增幅97%。全國44個州有確診個案，僅俄克拉荷馬、蒙大拿、南、北達科他、印第安納6州未有個案。美國新冠確診數字也在飈升，根據CDC數字，截至上周五美國7天平均日增確診病例122,297，較之前一周多1.5%。CNN亦因為員工染疫人數上升，前日要求非必要員工在家工作。
白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在Twitter表示，拜登會在周二宣布政府援助社區的措施，並提醒國民接種疫苗或加強劑以防新冠重症。不過，有輿論不滿拜登拖到周二才發表演說。哥倫比亞廣播公司前記者諾勒（Mark Knoller）推文說「如果總統急於告訴民眾有關新冠疫情的事，為何等到周二」。自疫情爆發後一直作新冠研究的生物學家桑德斯（Erin Sanders）在Twitter發文，敦促拜登和副總統賀錦麗迅速行動。
CNN：官員倡轉討論與病毒共存
CNN前日報道，Omicron殺到，政府知道確診數難免飈升，高級衛生官員上周四與拜登開會討論Omicron疫情時，有官員要求拜登將政府抗疫宣傳信息由「擺脫新冠病毒威脅」轉為公開討論如何「與新冠病毒共存」。亦有官員建議白宮將公眾注意力由累計確診數字轉到重症個案數字。
（CNN/華爾街日報）
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