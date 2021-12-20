脫歐事務大臣掛冠 英揆疫下雪上霜 霍禮思辭職信稱憂控疫及加稅政策

被視約翰遜親信

英國脫歐事務大臣霍禮思表示一個星期前已求去，原與約翰遜協定明年1月才走，但因傳媒披露了其辭職計劃，所以認為應該「立即離任」。英揆約翰遜對其辭職表示「難過」，並表揚他的功績貢獻。而率先披露辭職消息的《星期日郵報》則稱，霍禮思因約翰遜推收緊控疫的「B計劃」，並愈來愈對加稅、環境政策成本不安而辭職。

56歲的霍禮思是約翰遜親信，也是具影響力網站ConservativeHome民調顯示，第二受歡迎政府部長級官員。在唐寧街公開其措辭強硬的辭職信中，他表示英國脫歐已成定局，但他對政府控疫和加稅的政策方向「擔憂」。他主張英國須「學習與新冠病毒共存」，毋須動輒仿效別國執行強制措施。他又認為英國需要「監管寬鬆、低稅、處於現代科學和經濟變革前沿的創業型經濟」。

曾任外交官的霍禮思擁護英國脫歐，繼與歐盟磋商脫歐條約及貿易協議，離任前負責脫歐後安排。他原就關乎英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭與歐盟之間貿易的《北愛爾蘭議定書》作了數周談判。

英單日增萬宗Omicron

對於新冠疫情，霍禮思曾公開表示英國沒有口罩規定、沒有疫苗護照，是快樂而自由的國家。然而約翰遜上周三推動「B計劃」，要求在公共場所戴口罩及使用疫苗通行證，盼賴以遏止Omicron蔓延。英國官方數據顯示，迄上周五傍晚的24小時間錄得近2.5萬宗Omicron個案，單日增加了逾1萬宗。上周六英國新冠病例連續兩日超過9萬宗，變種病毒Omicron病例單日亦再多逾一萬宗。有專家警告，若再不收緊防疫限制，到本月底單日新增病例可能達60萬至200萬宗。倫敦市長簡世德宣布新冠疫情為「重大事件」，指該市一天已錄得近3萬宗，可能無可避免實施新限制，否則醫療系統可能崩潰。

霍禮思辭職令約翰遜的管治威信更受質疑。此前，有逾100名保守黨後座議員投票反對政府收緊社交距離限制；相府等公職人員去年聖誕違反限聚令的「派對門」醜聞沸騰犯眾怒；上周四又在英格蘭中部北什羅普郡（North Shropshire）選區，執政保守黨喪失這傳統票倉的補選議席。英國《每日電訊報》社論稱霍禮思辭職是約翰遜政府的「轉折點」。工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）指霍禮思辭職證明「當下政府徹底混亂」，約翰遜「不能勝任」首相。

（衛報/路透社/BBC）

（新冠疫情）