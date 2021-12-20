脫歐事務大臣掛冠 英揆疫下雪上霜 霍禮思辭職信稱憂控疫及加稅政策

【明報專訊】在新冠病毒變異株Omicron席捲英國底下，脫歐事務大臣霍禮思（David Frost）涉因與英揆約翰遜對控疫等施政鬧不和，上周六（18日）突然請辭兼即時生效。被視為約翰遜親信的霍禮思作為英國脫歐政策的核心設計師及談判大員，此舉可能影響歐盟的脫歐後續磋商及就北愛爾蘭問題的談判，並令近兩周接連因「派對門」醜聞、地方補選失利等弄得焦頭爛額的首相約翰遜，更受打擊。
被視約翰遜親信
英國脫歐事務大臣霍禮思表示一個星期前已求去，原與約翰遜協定明年1月才走，但因傳媒披露了其辭職計劃，所以認為應該「立即離任」。英揆約翰遜對其辭職表示「難過」，並表揚他的功績貢獻。而率先披露辭職消息的《星期日郵報》則稱，霍禮思因約翰遜推收緊控疫的「B計劃」，並愈來愈對加稅、環境政策成本不安而辭職。
56歲的霍禮思是約翰遜親信，也是具影響力網站ConservativeHome民調顯示，第二受歡迎政府部長級官員。在唐寧街公開其措辭強硬的辭職信中，他表示英國脫歐已成定局，但他對政府控疫和加稅的政策方向「擔憂」。他主張英國須「學習與新冠病毒共存」，毋須動輒仿效別國執行強制措施。他又認為英國需要「監管寬鬆、低稅、處於現代科學和經濟變革前沿的創業型經濟」。
曾任外交官的霍禮思擁護英國脫歐，繼與歐盟磋商脫歐條約及貿易協議，離任前負責脫歐後安排。他原就關乎英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭與歐盟之間貿易的《北愛爾蘭議定書》作了數周談判。
英單日增萬宗Omicron
對於新冠疫情，霍禮思曾公開表示英國沒有口罩規定、沒有疫苗護照，是快樂而自由的國家。然而約翰遜上周三推動「B計劃」，要求在公共場所戴口罩及使用疫苗通行證，盼賴以遏止Omicron蔓延。英國官方數據顯示，迄上周五傍晚的24小時間錄得近2.5萬宗Omicron個案，單日增加了逾1萬宗。上周六英國新冠病例連續兩日超過9萬宗，變種病毒Omicron病例單日亦再多逾一萬宗。有專家警告，若再不收緊防疫限制，到本月底單日新增病例可能達60萬至200萬宗。倫敦市長簡世德宣布新冠疫情為「重大事件」，指該市一天已錄得近3萬宗，可能無可避免實施新限制，否則醫療系統可能崩潰。
霍禮思辭職令約翰遜的管治威信更受質疑。此前，有逾100名保守黨後座議員投票反對政府收緊社交距離限制；相府等公職人員去年聖誕違反限聚令的「派對門」醜聞沸騰犯眾怒；上周四又在英格蘭中部北什羅普郡（North Shropshire）選區，執政保守黨喪失這傳統票倉的補選議席。英國《每日電訊報》社論稱霍禮思辭職是約翰遜政府的「轉折點」。工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）指霍禮思辭職證明「當下政府徹底混亂」，約翰遜「不能勝任」首相。