英建築大師羅傑斯逝世 享年88歲 代表作龐比度中心 事務所參與設計港珠澳管制站

「高科技建築」翹楚 患讀寫障礙

羅傑斯是高科技建築學派（又稱結構表現主義）領軍人物，他與意大利皮亞諾（Renzo Piano）合作創作的巴黎龐比度中心是經典代表作。羅傑斯1933年生於意大利佛羅倫斯，父親是醫生，母親是愛爾蘭著名作家喬伊斯（James Joyce）的學生。一家人後為擺脫墨索里尼的獨裁政權，1938年定居英格蘭，但經濟條件由中產轉差，而他有讀寫障礙，學校生活苦澀。1951年離校，轉讀了一年藝術學校，再入讀「倫敦建築聯盟學院」（Architectural Association School）。1962年憑美國政府富布賴特（Fulbright）獎學金到耶魯大學攻讀建築，結識了同學霍朗明（Norman Foster），亦即後來的香港赤鱲角國際機場設計者。他們畢業後及各自的妻子共組Team 4建築公司，開始設計建築結構如電梯、空調管道等設施外置外露的建築物，但前衛設計曾惹非議批評。

霍朗明同學 設計前衛惹非議

羅傑斯偏重運用先進科技使工業材料等建材融入設計，並在注重呈現結構同時兼顧色彩和藝術感，以至顧及能源效益及永續等環保事宜。經典作品還有倫敦勞埃德大廈、別稱「芝士刨刀」的倫敦利登霍爾（Leadenhall）大廈、倫敦千禧巨蛋（Millennium Dome）、位於法國的歐洲人權法院、紐約世貿中心3號大樓等。其建築事務所作品有港珠澳大橋香港口岸管制站、高雄捷運中央公園站、東京都港區日本電視台大廈。

曾獲「建築界諾獎」普立茲克

羅傑斯於2020年中宣布退休。遺作是法國普羅旺斯一個葡萄園山坡上，僅靠4個支撐點以鋼樑結構打造凌空的長方體畫廊。他畢生獲獎無數，包括2007年獲頒有「建築界諾貝爾獎」之稱的普立茲克獎（Pritzker Prize）、1985年英國皇家建築師協會皇家金獎等。

（衛報/法新社/BBC）