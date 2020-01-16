《紐時》分析國防部5400頁文件 揭軍方敷衍塞責文化 美軍情報錯漏 誤殺中東逾千平民

死亡平民較過往估算多數百人

《紐時》獲得的五角大樓文件最少1311份、約5400頁，記載2014至2018年間，共有1417名平民死於美軍針對伊拉克與敘利亞的空襲。另外自2018年以來，美國於阿富汗的行動最少引致188名平民死亡。死亡平民比過往所估算的多出數百人。

報道指其中傷亡最嚴重的個案發生於2016年7月中，美軍進攻敘利亞北部曼比季（Manbij）伊斯蘭國勢力範圍，報告共擊斃了85名武裝分子，惟後來確認部分發射的炮彈偏離前線，共炸死最少120名平民，當中大部分是當地農民和外來難民。

多宗其他涉平民死傷事件涉及無人機監測系統問題：該些自動制導武器所傳送的影像有時無法清楚顯示藏於建築物、大片樹葉等障礙物後的目標。其中一份文件指2015年11月情報顯示一名懷疑武裝分子，將一件「大型不明物件」拖入伊斯蘭國位於伊拉克中部拉馬迪（Ramadi）的據點。美軍出動轟炸涉事建築物後，方確認該不明物體是一名小童。

中央司令部發言人：無心之過

文件同時發現，美軍事後調查涉平民傷亡事件時經常馬虎了事，僅有一宗個案被指確認攻擊目標時程序有問題，「可能違反交戰規則（rules of engagement）」。更甚的是，調查事件的人往往是發布相關攻擊命令的前線指揮人員自己，導致報告經常引用錯誤或不完整的情報。此外，美軍涉嫌迴避賠償，紀錄顯示過去僅向數名受害者發放慰問金。

美軍中央司令部（US Central Command）發言人厄本（Bill Urban）於回應中表示遺憾，並稱事件屬「無心之過」（honest mistake），強調行動時已盡力避免造成無辜死傷，事後亦已盡力調查。厄本又稱「即使運用最先進的軍事設備，有時仍難避免誤讀或引用錯誤情報，造成過失」；「美軍將嘗試從相關錯誤中學習」。

引信息自由法取文件 預告有下文

《紐時》2017年3月起引用《信息自由法案》（Freedom of Information），要求美國國防部協助取得上述機密文件，又蒐集針對五角大樓和美軍的訴訟資料，以及派員走訪近100個空襲遺址，訪問倖存者及一些美國官員，比對分析後作出報道。目前該偵查報道只刊出上半部，《紐時》預告將於近日刊登剩餘下的半部分，內容將集中分析空襲的死亡人數。

（紐約時報/法新社）