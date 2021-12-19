太平洋海底電纜踢港出局 GoogleMeta申請獲開綠燈

港原為其一目的地 港企內地聯繫受質疑

拜登政府建議FCC准許Google及Meta在現有約1.3萬公里的太平洋光纖電纜網絡上發送及接收數據。Meta申請的許可是使用菲律賓到美國段，Google則申請連接台灣的部分。兩公司承諾保持美國民眾數據的私隱和安全，尤其是針對中國的情報活動。兩美企已與美國司法部、國務院和國土安全部簽署相關的國家安全協議，司法部上周五稱，簽協議有其必要，因為中國「持續試圖取得數以百萬計美國人的敏感個人資料」。根據協議，Google和Meta必須每年評估敏感資料所受的風險，也要有能力在24小時內限制或阻止電纜數據流量。

美司法部：協議必要 「阻華獲美國人敏感資料」

Meta發言人表示，對拜登政府的建議「感到鼓舞」，稱電纜系統增加美菲之間的網絡容量，有助人們保持連線及分享相片及影片等內容，且強調有關資料會被加密保護。Google及中國外交部暫未回應事件。

Google和fb於2017年提出太平洋海底電纜網絡項目，列出三個跨太平洋的目的地，美國安全機構及司法部去年要求FCC否決該網絡連接香港，稱有份參與興建計劃的香港太平洋光纜數據通訊有限公司是一間中國內地企業的子公司，憂慮經香港處理的數據會落入北京之手。太平洋光纜數據通訊其後已退出計劃。

（彭博社/路透社）