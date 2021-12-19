俄劃東歐新「紅線」 北約難接受 專家：或找藉口長期囤兵烏克蘭東部邊境

美擬派原置阿富汗軍備助烏克蘭

白宮國家安全顧問蘇利文上周五稱，美國準備好跟俄羅斯就其安全要求展開對話，但表明會提出對部分俄方活動「損害我方利益和價值觀」的憂慮。另有華府高官指出，俄羅斯明知其方案有哪些部分是華府「無法接受」，但稱華府本周將就會談提出更多具體方案。蘇利文指華府最新評估判斷俄國總統普京尚未決定入侵烏克蘭，但情報分析顯示俄方確有認真考慮和制定演習之類的行動計劃。《華爾街日報》同日報道，拜登政府考慮調派原擬配置阿富汗的俄製「米-17」直升機等軍用設備到烏克蘭，加強該國迅速抵禦進犯的機動力；基輔一直游說華府供應「刺針」地對空導彈等防空系統。

《金融時報》形容，俄方最新開價甚至比該國總統普京早前提出確保莫斯科免受攻擊威脅的「紅線」走得更遠，許多內容也早已被北約及其成員國拒絕。其中最為爭議的部分，除了阻止烏克蘭加入北約外，還包括要求北約在1997年5月27日（註：北約和俄羅斯當天簽署協定後來未實現的合作路線圖條約）前範圍以外的地區不再做「額外」的軍事部署——除非獲俄方首肯；另外俄方要求北約成員國不得在烏克蘭以至其他在東歐、南高加索和中亞地區的國家進行軍事活動。

北約官員表明，俄方變相申索對現已獨立的國家擁有否決權，其提案不可接受；北約副秘書長則敦促俄方先為烏克蘭危機降溫，該組織才可跟其展開對話。烏克蘭強調唯有該國與北約可決定彼此關係；波蘭外交部斥俄羅斯無權決定北約事務；愛沙尼亞防長拉內特稱「全然不能接受」俄方要求，落實任何俄國所提措施將是歐洲的安全災難。

學者：俄盼維持瀕戰爭緊張局勢

英國倫敦國王學院俄羅斯政治學教授格林（Sam Greene）指，普京在劃定後蘇聯地盤界線兼豎立「遠離勿近」告示，但他相信這不一定是開戰前奏，而是莫斯科維持戰爭一觸即發狀態的理由，藉此跟美國以至其他國家保持勢力平衡。俄羅斯科學院北美研究中心主任茹拉列娃（Victoria Zhuraleva）推測，俄方以最嚴苛開價投石問路，測試對方態度有多認真；她指普京不相信雙方可達成妥協，最可能的結果是俄方無限期維持在烏克蘭邊境駐軍，以確保威脅持續。

這次俄方要求歐美作出書面保證，《紐約時報》分析，俄方認定北約自1999年起數次東擴，是違反老布殊時代國務卿貝克曾向蘇共總書記戈爾巴喬夫作出的口頭承諾，然而貝克解釋這是俄方官員「曲解」其言論，其本意只適用於前東德地區，其說法後獲戈爾巴喬夫證實。

（路透社/彭博社/金融時報/華爾街日報/紐約時報）