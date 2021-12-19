路透：亞馬遜配合北京 內地網店禁評官方刊物

內部文件揭助官方宣傳換發牌

報道引述兩名知情人士指，內地亞馬遜網站在2018年銷售習近平的講話與文章官方結集，有人留下負評，觸發官方提出刪除要求，從此該內地網站的評分和評論欄便不適用於中國官方出版刊物。其中一人更稱，相信事件是因為評分沒拿到最高的5星。

路透社其後引述一份2018年的亞馬遜內部簡報文件，承認該公司自2004年打入大陸市場，業務雖持續擴張，但存在一系列「核心問題」，包括「意識形態控制與政治宣傳對中共來說是為實現與維持成功的重要法寶」，惟「我們對此不作對錯判斷」。

路透社綜合文件內容與其另外訪問的廿多名曾任職亞馬遜內地業務的人士訪問，揭示亞馬遜縱然有時會拒絕官方要求，但整體而言，該公司藉協助推進中共全球經濟及政治議題，得以在內地市場存活和發展，箇中關鍵是跟內地宣傳部門合作在全球亞馬遜網站設立的銷售門戶「中國書籍」（China Books）。

報道指，在內地經營Kindle處於「政策灰色地帶」，難以申領銷售電子書牌照，於是亞馬遜的游說及公關活動負責人卡尼前往北京，提出上述「中國書籍」計劃，換取中方開綠燈。內部文件更列明，這個項目「獲得中國監管部門的廣泛認可」。

亞馬遜：一貫遵守銷售地法規

亞馬遜先後跟國家新聞出版總署和中國國際圖書貿易集團公司合作，售賣包括配合中國政府政策主張的書籍，例如頌揚新疆生活和中國新冠抗疫的作品。亞馬遜回應路透社查詢時稱，一貫遵守業務所在地的法制規定，並提供不同觀點書籍，國圖公司只是其數百萬個銷售拍檔之一。（路透社）