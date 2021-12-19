輝瑞：疫情最快2024轉型至風土病

普遍認為當有足夠人口透過接種疫苗或染疫擁有免疫力，且病毒傳播、住院和死亡率受控下，就會達至風土病水平。多爾斯頓指出，新冠病毒疫情會確切在何時及如何變成風土病，將取決於這個疾病的演變、社會如何有效部署疫苗及治療方法，以及公平地分配疫苗至接種率低的地方。他指新變異株也可能影響疫情發展。新變異株Omicron出現前，美國總統首席醫學顧問福奇預計美國疫情會在明年結束；世衛專家日前亦稱全球已有抗疫工具，明年有望結束疫情。

南非第四波疫情重症減確診多

輝瑞為5歲以上年齡層研製的新冠疫苗，已獲美國當局授權使用，但輝瑞上周五稱，據公司最新研究，給2至4歲幼童接種兩劑3微克疫苗，結果發現與較大年齡兒童施打較大劑量相比，未產生相同免疫反應，或延長取得授權使用的時間。

專家目前關注Omicron會否削弱現有疫苗效用，在最先發現該款變異株的南非，衛生部長上周五稱，接種疫苗及因曾染疫康復而產生的自然免疫，能保護人們避免之前三波疫情般出現重症。他指出，Delta變異株在南非造成第三波疫情的第二周，確診者住院率達19％，現時第四波的第二周住院率僅1.7％，但同期平均日增逾2萬宗確診，遠多於第三波第二周的4400宗。

（衛報/路透社）