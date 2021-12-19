Omicron「閃電」蔓延 歐多國收緊防疫 法荷警告新變種明年初成國內主流

Omicron現89國 佔法國一成新個案

世衛昨日指有89國報告錄得Omicron個案，在出現社區傳播的地區，病例數量在1.5至3日內就倍增，該病毒株在人口免疫水平高的國家迅速傳播，未知是因為其逃避免疫系統的能力、更具傳染性，抑或兩者兼備，強調現階段關於其臨牀嚴重性的數據有限，但警告英國和南非的住院人數持續上升，同時新個案迅速增加，許多醫療系統或很快不堪重負。

在法國，總理卡斯泰警告，Omicron以閃電速度在歐洲蔓延，或在明年初成法國疫情主流，但強調目前看來，該病毒株似乎不比Delta危險，數據亦反映疫苗加強劑有助預防重症。衛生部長昨指法國有7%至10%新個案或是Omicron，該病毒株急速傳播是當局計劃明年更新疫苗通行證的主因，屆時民眾須接種疫苗才可進餐廳和搭長途公共交通工具，有別現時可用病毒檢測陰性證明。法國昨起收緊對英國的旅遊限制，暫停當地商務或旅遊目的的旅客入境，同時公布多項對策，包括將第二和第三針疫苗的間隔縮短至4個月、取消跨年煙花和慶祝活動。

荷蘭愛爾蘭丹麥限制「加辣」

荷蘭首相呂特亦預期Omicron下月或成當地主流病毒株。荷蘭11月底已要求酒吧、餐廳和大部分商店提前至下午5時關門，措施原定聖誕前結束，但延至下月14日。愛爾蘭近三分之一新個案涉及Omicron，當地周一起將要求酒吧和餐廳等晚上8時關門。9月解除所有限制的丹麥今起重新關閉戲院、劇場和音樂廳，並限制餐廳營業時間，當地上周五破紀錄新增1.1萬宗個案，其中2500宗涉Omicron。

英國截至上周五累計有近1.5萬宗Omicron個案，是歐洲最多的國家，同日整體新增逾9.3萬宗病例，連續第三日破頂。英國廣播公司（BBC）引述內部文件指，政府的緊急情况科學諮詢小組（SAGE）警告，若不採取額外的防疫措施，英格蘭每天入院人數可達3000人。

多個傳媒報道，英國官員正擬定聖誕後為期兩周的熔斷機制方案，包括禁止在室內與他人會面，工作目的除外，酒吧和餐廳只可提供室外服務。《金融時報》則指，官員上周五向首相約翰遜提供「C計劃」多個選項，涵蓋「溫和指引以至封城」。

美住院率飈兩成 Omicron比例增

在美國，全國病例、死亡及住院率雖未達去年冬季未有疫苗時的高峰，但確診個案近日急增，部分地區尤其嚴重，如紐約州上周五破紀錄新增2萬宗個案，過去兩周全國住院人數亦急升20%。在截至12月11日的一周，全國逾九成新個案仍是Delta，但Omicron佔2.9%，較前一周的0.4%大幅上升。

衛生部門估計在紐約州、新澤西州、海外屬地波多黎各和美屬處女島，Omicron可能佔新個案13%。曾任總統拜登過渡團隊抗疫顧問的奧斯特霍姆警告，未來3至8周或會有數百萬美國人感染Omicron。與去年不同的是，現有疫苗相信有助預防重症，包括Omicron和Delta，惟衛生官員亦憂慮，Omicron或令本已因Delta受壓的醫療系統達到臨界點。

（BBC/衛報/法新社/紐約時報）