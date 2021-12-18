大阪精神科診所疑遭縱火 最少24死4傷 涉案六旬疑犯有精神病紀錄

發生火警的「西梅田在職人士身心診所」位於大阪市北區曾根崎新地「堂島北大廈」4樓，面積僅200多平方呎。事發時火勢猛烈，波及附近單位，濃煙沖上屋頂，大廈窗戶碎裂，玻璃散落街上，傳出巨響。

曾根崎新地為大阪市繁華商業區，緊貼「JR北新地」鐵路站、並鄰近「JR大阪站」；食肆、酒吧及夜總會林立。事發早上10時20分繁忙時間，眾多途人駐足圍觀報警。

大阪府消防局接報後出動多達75架消防車，30分鐘後將火救熄；共救出29人，其中17男10女相繼以擔架從起火診所抬出，心肺功能停止， 24人送院後死亡。

當局稍後證實，死者為14男10女，年齡介乎20至70歲，全屬精神科診所相關人士。3名男子治療後回復心跳。另有一名女人從6樓窗口揮手求救，經雲梯救回地面後確認中度受傷。餘下1人則未有受傷。

兩名及時逃生的女病人表示，涉事診所的復康室正舉辦職業治療活動，有多人參與。突然一名年約50至60多歲老翁闖進診所，將一個載有不明液體的紙袋放在隔鄰會議室的暖氣爐附近後踢翻，液體流出並燃起火苗。大阪警方懷疑事件涉嫌縱火，相信上述老翁是獲送院的其中一人，指他處於重傷昏迷狀態。

據悉事發時「堂島北大廈」有英語補習社、按摩店等5名租戶進駐，分佈於6樓以下。大廈去年9月進行過消防設備檢查，並無發現問題。

涉事單位細 結構複雜增逃生難度

惟專家指，同類型小型商住大廈僅有的通道往往被放置雜物堵塞，部分甚至未設逃生梯，遇火警時容易被濃煙湮沒，無處可逃。官網顯示今次起火診所細小的內部劃有治療室、復康室等多個房間，其中會議室更放有3張梳化等家具。

總務省已從東京派出9名消防專家趕到大阪，協助調查火災原因。

（NHK/共同社/朝日新聞）