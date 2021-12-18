Meta搗7間諜組織 涉監控政客記者

Meta在報告確認已暫停約1500個帳戶的使用權限，大多是fb、Instagram和WhatsApp的帳戶。遭封鎖的7間網軍公司有4間來自以色列——「黑立方」（Black Cube）、Bluehawk CI、Cobwebs和Cognyte，再加上印度的BellTroX、北馬其頓的Cytrox和一間不知名的中國公司。Meta稱，網軍公司創立假帳戶，透過聊天收集目標資料，或在取得目標的信任後，讓對方按下有間諜軟件的連結，以持續監控對方。

「黑立方」因替犯下多項性侵罪的荷李活製片大亨韋斯汀在受害人身邊安插間諜而臭名昭著。

Meta表示，這些組織針對的用戶遍布100多個國家共約5萬人，他們已收到Meta發出的提示。Meta安全主管阿格拉諾維奇表示，他希望周四的聲明將「啟動對僱用間諜市場的打擊」。迹象顯示，其他社交平台在Meta宣布上述發現後採取類似反制行動，其中Twitter數小時後宣布刪除了300個帳戶。

（衛報/路透社/CNN）