俄公開安全保證要求 「禁北約東擴地區增駐軍」

面對西方近期軟硬兼施斡旋烏克蘭邊境危機，俄羅斯上周向北約初步提出安全保證訴求。里亞布科夫昨稱，俄方周三和周四再正式向美國和北約提交兩份協議草稿，準備派出談判官員，最快周六在第三方地點跟美國開啟緊急談判。

在針對北約的協議草案，俄羅斯不但要求北約排除進一步東擴和拒絕接納烏克蘭加入，更要求北約在1997年5月前範圍以外的地區（即指不計1990年併入西德的前東德地區，其他北約東擴時加入、屬前蘇聯勢力範圍的中東歐國家）不應再部署「額外」軍隊和武器——除非得到俄方和北約成員國同意，同時要求北約放棄在烏克蘭、東歐、高加索以至中亞有任何軍事活動。北約現時在波蘭及波羅的海三國都有軍事部署。俄方其他要求包括限制導彈部署範圍等。

波蘭「波羅的海三國」憂俄重建勢力範圍

在針對美國的條約草案，俄羅斯則要求美方承諾，不借用前蘇聯加盟共和國的軍事基建或與之發展雙邊國防關係（意味着阻止華府尋求中亞國家合作應對美軍撤出後的阿富汗局勢），同時在未得俄國同意下，不得在那些國家舉行軍演；俄美皆不得動用重型轟炸機或戰艦，闖進對方的領空和水域，無論有關戰機、戰艦是否配備核武。

歐美指摘俄國在烏克蘭東部邊境附近屯兵，有隨時發動攻擊之勢，故以經濟後果等潛在制裁行動警告。俄方否認存心攻擊，反指控北約製造緊張局面。《衛報》指出，俄方提案很可能被北約成員國極為負面地看待，尤其是波蘭和波羅的海三國，它們都警告莫斯科企圖在區內重建勢力範圍。卡內基莫斯科中心主任特列寧向《華盛頓郵報》表示，莫斯科看來不相信北約會接受其要求，意味着俄方很可能會嘗試透過軍事手段以獲安全保障。

（綜合報道）