俄公開安全保證要求 「禁北約東擴地區增駐軍」

【明報專訊】俄羅斯昨日（17日）在外交部網站公開本周向美國和北約提交的一系列安全保證要求，除了禁止烏克蘭加入北約外，俄方這次更明確要求北約停止在冷戰結束後東擴的地區新增軍事部署。華府和北約早前已對俄方立場抱持負面反應，俄羅斯副外長里亞布科夫昨日表明對美方和北約反應「極之失望」，威脅可能採取類似1962年古巴導彈危機的「軍事回應」。白宮官員表示，正跟歐洲盟友和伙伴研議俄方提案，很快會聯繫俄方商討。
面對西方近期軟硬兼施斡旋烏克蘭邊境危機，俄羅斯上周向北約初步提出安全保證訴求。里亞布科夫昨稱，俄方周三和周四再正式向美國和北約提交兩份協議草稿，準備派出談判官員，最快周六在第三方地點跟美國開啟緊急談判。
在針對北約的協議草案，俄羅斯不但要求北約排除進一步東擴和拒絕接納烏克蘭加入，更要求北約在1997年5月前範圍以外的地區（即指不計1990年併入西德的前東德地區，其他北約東擴時加入、屬前蘇聯勢力範圍的中東歐國家）不應再部署「額外」軍隊和武器——除非得到俄方和北約成員國同意，同時要求北約放棄在烏克蘭、東歐、高加索以至中亞有任何軍事活動。北約現時在波蘭及波羅的海三國都有軍事部署。俄方其他要求包括限制導彈部署範圍等。
波蘭「波羅的海三國」憂俄重建勢力範圍
在針對美國的條約草案，俄羅斯則要求美方承諾，不借用前蘇聯加盟共和國的軍事基建或與之發展雙邊國防關係（意味着阻止華府尋求中亞國家合作應對美軍撤出後的阿富汗局勢），同時在未得俄國同意下，不得在那些國家舉行軍演；俄美皆不得動用重型轟炸機或戰艦，闖進對方的領空和水域，無論有關戰機、戰艦是否配備核武。
歐美指摘俄國在烏克蘭東部邊境附近屯兵，有隨時發動攻擊之勢，故以經濟後果等潛在制裁行動警告。俄方否認存心攻擊，反指控北約製造緊張局面。《衛報》指出，俄方提案很可能被北約成員國極為負面地看待，尤其是波蘭和波羅的海三國，它們都警告莫斯科企圖在區內重建勢力範圍。卡內基莫斯科中心主任特列寧向《華盛頓郵報》表示，莫斯科看來不相信北約會接受其要求，意味着俄方很可能會嘗試透過軍事手段以獲安全保障。