憂血栓風險 CDC降强生疫苗推薦度 建議BNT「莫德納」優先 法新社：形同剔出大眾接種名單

强生效力遠遜mRNA疫苗

CDC的15人「疫苗接種諮詢委員會」（ACIP）指出，數據顯示強生新冠疫苗衍生的「血栓血小板減少症」（TTS）風險，高於BioNTech與莫德納生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗所造成心肌炎、心包炎風險，且前者有死亡個案，後者沒有，此外強生疫苗預防感染新冠效力又遠遜於mRNA疫苗，故周四一致通過向年滿18歲人士更新建議：預防新冠病毒上，mRNA疫苗比強生疫苗更為理想（preferred over）。

強生研製的新冠疫苗，屬基於改良腺病毒的技術來刺激接受者免疫力的一款「腺病毒載體疫苗」（adenovirus vector vaccine），跟英國的牛津-阿斯利康類同，今年2月底獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准緊急使用。由於它毋須超低溫冷藏保存，且只需接種一劑，為美國疫苗運動對偏遠地區居民施打的首選。

強生佔美接種僅3.5% 集中偏遠地區

美國實施疫苗接種計劃一年，迄今有逾2.4億人接種了至少一劑新冠疫苗，使用了共逾4.9億劑疫苗，當中強生劑數佔整體的3.5%，總逾1731萬人接種。不過，CDC證實有54宗接種強生疫苗者出現TTS個案，患者全要留醫，當中36人要接受深切治療，共有7女2男死亡，另有部分人出現癱瘓等長遠後遺症。患者都在接種後的兩周內出現徵狀，平均為9日。當局曾於4月為調查TTS個案暫停使用強生疫苗，同月批准復用之後再現血栓個案，且發現TTS出現率較原先以為的更高，達每100萬分之3.8；死亡率為100萬分之0.57。婦女尤其高危，50歲以下婦女打強生疫苗後衍生TTS者，由6月中旬每100萬人佔4.85宗，增至12月初的每100萬人5.84宗。

不過，CDC強調，接種仍比不接種佳，尤其是對mRNA疫苗過敏等不能接種者，或者不想打、打不到BioNTech與莫德納疫苗人士，強生疫苗仍是選項。強生公司回應時稱，其新冠疫苗注射一次可帶來強大而持久的免疫反應，「只是免疫反應來得較慢」。

研究指第三針難抵禦Omicron

美國總統拜登同日提醒國民，將面臨「嚴重疾病及死亡的冬天」。他表示，政府不擬採取特定限制措施，注射疫苗是唯一提供的「真正保護」。不過，美國哥倫比亞大學周三發表聯同香港大學共逾20名專家所做的研究顯示，即使注射第三針，也難以抵禦新冠病毒變異株Omicron感染。

另外，歐盟旗下歐洲藥品管理局（EMA）周四批准成員國採用輝瑞新冠口服藥治療高風險成年新冠病人。輝瑞周二稱，臨牀實驗顯示其藥片Paxlovid可減少新冠患者入院及死亡機率約89%。日本首相岸田文雄昨稱已安排購入200萬枚。

（路透社/彭博社/CNN/BBC/法新社）

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