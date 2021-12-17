充氣城堡吹上天 5澳童摔死 小學放假前派對出事 總理心碎

事發於塔斯曼尼亞北部城市德文波特（Devonport）的希爾克雷斯特小學（Hillcrest Primary）。肇事充氣城堡被吹上10米高，事後坍塌並落在50米外的一棵樹上。警方派出多架直升機和救護車趕至為傷者救治，並圍封現場。指揮官威廉斯形容場面「令人痛苦」，不少救援人員不禁悲傷落淚。

吹上10米高 4傷者危殆

涉事小學今年以校內派對代替以往的野餐慶祝學期完結，邀請家長義工幫忙搭建充氣城堡、滑梯、戲水池等戶外遊樂設施。事發後校方即時通知家長接回子女、關閉學校，並為受影響的師生家長提供輔導。居民於附近教堂擺放鮮花和點蠟燭悼念死傷者。

氣象部門本預報意外發生時小學所在地吹微風，其後資料顯示當天早上風速介乎時速7公里至19公里。當地居民亦表示當時天氣穩定，詎料突然吹來一陣強風，飛來橫禍。警方事後公布，兩男兩女學童昨日早上意外發生時死亡，另有一名學童延至昨晚不治。

近年全球多地曾發生涉及充氣遊樂設施的意外。2019年中國河南省一宗同類意外造成兩名兒童死亡、20人受傷。2018年，英國諾福克郡一處海灘有充氣城堡爆炸，一名女童死亡。

（澳洲人報/澳洲廣播公司/BBC）