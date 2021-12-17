世衛專家：2022有望結束疫情

世衛新冠技術主管克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove，圖）周三表示，Omicron正在迅速傳播，在一些國家甚至超過Delta成主流變種病毒，但她樂觀估計全球明年可克服疫情，「2022年是我們能夠結束新冠疫情大流行的一年，我們現在有工具，我們可以減低死亡率。」

英加疫情嚴峻 聖誕添陰霾

不過英國疫情持續升溫，周三新增78,610宗確診，打破今年1月8日全國封城時的68,053宗紀錄。政府首席醫療官警告惠蒂（Chris Whitty）同日在記者會上表示，英國正在經歷Delta和Omicron兩種病毒同時大流行，警告未來幾周的病例數目將屢見新高，入院人數也會增加。他呼籲公眾在節慶期間減少社交活動。

首相約翰遜重申，今年的聖誕會比去年好得多，堅持政府不會要求關閉餐廳和酒吧、不會取消派對或限制聚會人數，但建議民眾出席社交活動前要「三思」。因應疫情，英女王取消聖誕前的家庭派對。

法收緊英旅客入境措施

因應英國疫情嚴峻，法國政府宣布周六（18日）午夜起，禁止非法國居民以非必要原因往來英法，以減慢Omicron在法國傳播，讓政府爭取時間推動接種加強劑疫苗，但稱法國和歐盟國家的公民仍可從英國返回法國。法國同時宣布加強來自英國旅客的入境限制，包括必須出示24小時內的PCR陰性病毒檢測，而非之前的48小時，入境後要自我隔離7天，除非在48小時後的病毒呈陰性。

此外，加拿大政府周三敦促國民在聖誕假期間避免外遊，衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）提醒國民若外遊可能會染疫或滯留國外。法新社引述消息人士報道，總理杜魯多周二在緊急會議上建議關閉邊境，但遭省長們強烈反對。

（法新社/路透社/BBC）

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