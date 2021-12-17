無國界記者年度報告 關注港媒受打壓

關押人數26年新高 中國最多

報告列出五大關押記者最多的國家，中國有127人遭關押居首，指主要是因為對香港實施國安法後，香港長期擁有的民主自由遭到破壞。RSF指《港區國安法》成為拘押記者的藉口，截至12月1日已有最少10名記者被拘押。

緬甸關押53名記者，居中國之後，越南43人，白俄羅斯32人，沙特阿拉伯31人。報告列出多宗「值得關注」的關押個案，包括香港壹傳媒創辦人黎智英、中國公民記者張展、白俄羅斯異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）等。

報告指出，今年共60名女記者遭關押，比2020年增加約三分之一。RSF說「從未看過有這麼多女記者遭關押」。中國關押的女記者是各國之中最多，目前為19人，包括香港立法會前議員及記者毛孟靜、內地獨立記者黃雪琴等。

墨西哥阿富汗對記者最危險

RSF指出，隨着中東地區局勢相對穩定，今年遭殺害的新聞工作者為46人，是RSF發表年報以來的新低。RSF指出，本年遇害記者中大部分被暗殺。

墨西哥和阿富汗「蟬聯」對記者最危險的國家，過去一年分別有7名和6名記者死亡，其次為也門（4人）、印度（4人）和巴基斯坦（3人）。

RSF、保護記者委員會（CPJ）、「無限新聞自由」（FPU）3個新聞自由組織在荷蘭海牙成立「民間法庭」，盼為被殺記者討公道，並在專制主義和民粹主義抬頭的時代裏捍衛新聞自由。法庭上月展開為期半年的聆訊，調查3名分別在墨西哥、斯里蘭卡、敍利亞被殺記者的懸案。法庭雖無法律權利對任何人定罪，但希望能喚起公眾的關注，並向政府施壓。

（法新社）