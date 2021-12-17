德新總理施政方針 對華留一手 肖爾茨：不漠視人權問題 惟承認國際重要地位

肖爾茨在演說中稱「中國領導層以相當大的自信維護自己的利益」，德國和歐洲亦有充分理由，以同等的自信和承諾維護自身利益，須「就着在現實觀察到的中國調整對華政策」。他稱不會對中國嚴峻的人權狀况視而不見，將直言不諱指出違反普世標準的行為，但承認中國在國際社會上有重要地位，需就人類面臨的挑戰展開合作，包括氣候變化、疫情和軍控。他又稱，基於共同利益，會為中國提供公平的經濟競爭，對所有人實行相同規則。

與華可合作 重申美國重要性

他強調跨大西洋關係的重要，稱與美國的友好關係和北約都是德國安全「不可或缺的根基」，德國將投資在國防，提供北約所需的能力，但沒提到北約成員國將防務開支增至國內生產總值2%的承諾，這點是德國與美國前總統特朗普政府的癥結。肖爾茨重申美國是推進民主最重要的伙伴，與美國總統拜登理念一致，相信「自由民主國家有必要再次證明，在面對21世紀的挑戰時，他們能給出更好、更公平的答案」。

肖爾茨帶領的社民黨（SPD）跟綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）組成德國首個3黨聯合政府，上周三正式上台。有別於對中國相對強硬的新外長貝爾博克（Annalena Baerbock），肖爾茨過往闡述對華政策時較婉轉，僅強調最優先是與歐盟和美國合作，又迴避回答會否跟隨美國外交抵制北京冬奧，今次被視為他上任後首度更清晰交代對華政策。

3黨上周簽署的執政協議提及新疆、香港和台灣問題，但有學者認為整體對華表述仍非常溫和。德國波恩大學政治學與國際關係學終身講座教授辜學武舉例，協議支持台灣以更多方式參與國際組織，為台灣樂見，但協議亦提到兩個前設，包括堅持「一中」原則和支持台灣參與「事務性組織」，而非主權性質的組織，這點實際上與中國大陸態度一致。他又指出，3黨在對華表述所用的字句推敲得很嚴謹，如提及新疆問題時用到「人權侵害」，而非美國所用的「種族滅絕」，反映協議並非要跟中國正面對抗。

學者料3黨聯盟延續務實外交

3黨對華態度各有不同，綠黨的貝爾博克主張實行「價值觀導向的外交政策」，既要對話也要展示強硬，令人關注聯盟會否陷入分歧。辜學武認為，協議提到新政府願延續中德政府間磋商機制，這是前總理默克爾的主要對華政策遺產之一，相信3黨已完成磨合，繼續走較務實的外交路線。有評論亦指出，德國對外政策的關鍵要素由總理府定奪，貝爾博克作為外長決策空間有限。德國《經濟周刊》早前報道，肖爾茨在10月讓人傳話給中國國家主席習近平，稱有意延續前朝的務實路線，並會約束其執政伙伴綠黨和自民黨。

（Politico/德國之聲）