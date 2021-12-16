貿然調整疫苗恐白費人力 專家倡先補針遏Omicron

在疫情最嚴重的美國，總統拜登宣布會以廣泛疫苗接種、推廣加強劑接種、檢測等方式應對Omicron疫情。《華郵》引述美國官員和疫苗生產商專家稱調整配方以應對Omicron並非目前計劃。

官員稱不希望在無需要的情况下調整疫苗，因為此舉耗費時間、金錢和努力，另有專家表示不可能不斷調整疫苗和提供不同的加強劑，因沒有足夠的生產能力及其他資源；《華郵》亦指太早調整疫苗，可能限制疫苗將來應付其他新變異株的能力。

南非最大私人醫療保險公司Discovery Health周二公布首個有關Omicron對疫苗效力影響的真實世界研究，指出Omicron上月底在南非被發現後，BioNTech-輝瑞新冠疫苗保護力下降。研究員分析11月15日至12月7日期間收集到的21.1萬個檢測結果，當中7.8萬個案例與Omicron相關。結果顯示接種兩劑BioNTech-輝瑞疫苗防入院效力是70%，而Delta變異株肆虐期間為93%；防感染效力亦由80%降至33%。

康奈爾903學生感染 關校園

美國截至周二染疫死亡人數突破80萬。世衛指美國現有35州錄得Omicron病例。紐約州康奈爾大學（Cornell University）周二通報，上周二至本周一（12月7日至13日）有903名學生感染新冠病毒，當中有很高比例為Omicron個案，而感染者均為完成接種疫苗的學生。校方決定關閉位於伊薩卡（Ithaca）的校園、考試改為網上形式、取消所有活動等。

目前美國的Omicron病例僅佔整體確診數目約3%，疾病控制及預防中心（CDC）周二援引分析估算，美國Omicron個案明年1月見頂。CDC亦就美國Omicron疫情提出兩個可能局面，最惡劣情况是Omicron病毒株聯同Delta病毒株和流感形成「三重打擊」，令醫療系統不勝負荷及摧毁社區，特別是疫苗接種率特別低的社區；另一可能情况是美國在明年春季出現小型Omicron爆發。

美國國務卿布林肯東南亞訪問團一名成員，抵達馬來西亞後於昨日確診感染新冠病毒。美國國務院表示，布林肯原定周四訪問泰國的行程取消，提前返國。

（路透社/法新社/CNBC/CNN/金融時報）

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