日本內望：「台灣有事論」和安倍的黨內政治焦慮 ／文：張望

12月1日，安倍在參加台灣一智庫網上研討會上就「新時代的台日關係」發表演說，直言「台灣有事等同於日本有事和日美同盟有事」，招來中國的強烈不滿和外交抗議。安倍在任首相期間，在台灣問題上小心翼翼，絕少觸碰北京的底線，為何如今卸任後卻敢大膽冒進，明知故犯呢？

「中國問題」成自民黨內政爭議題

日本的對華政策，往往並非只是外交取向的反映，而更多是黨內政治鬥爭的外露。「中國問題」在菅義偉執政期間已成為自民黨黨內政爭工具。2020年7月，日媒曾報道： 在自民黨內屬於主流的3A勢力（指的是前首相安倍晉三，副首相麻生太郎，前幹事長甘利明）意圖利用「中國問題」對抗在黨內有「知華派」之稱的二階俊博幹事長。當時，安倍主導下的細田派（現改名為安倍派）內更有幹部直言：「對中強硬外交姿態」應成為2021年自民黨眾議院選舉公約的支柱。

按照以上的規律，我們就可以理解本月安倍的「台灣有事論」發言背後的用意，其主要目標可能更多指向目前的岸田政府，而不止是中國。筆者早前在本專欄指出（參見〈岸田文雄的險中求勝和中日關係的未來〉，11月15日），岸田自今年組閣後就開始和安倍保持距離，並逐步部署對安倍的包圍網。

在過去一個月，有兩件事可能令安倍尤為惱火。第一，岸田不顧安倍反對，委任岸田派二號人物林芳正出任外相。外界普遍認為委任曾擔任日中友好聯盟會長的林是岸田對華外交調整的體現，實際上這更多是岸田國內政治部署的一環。林芳正和安倍的選區都在山口縣，兩家是世世代代的政治競爭關係。委任安倍自家選區的死對頭進入政府決策核心，安倍豈能不動怒？第二，眾議院選舉後，岸田陣營出現積極分化3A勢力的舉動，意圖聯合麻生派和茂木派來瓦解安倍在黨內的勢力。據《讀賣新聞》報道：過去數周，岸田首相與黨副總裁麻生太郎和幹事長茂木敏充頻頻接觸。三人在11月16日和18日在自民黨總部會面，11月22日三人又在東京一酒店聚餐，就今後的政權運營交換意見，三派共掌政權態勢已經成形，安倍看在眼裏又怎會不焦慮？可以推測，通過本次台灣有事論的發言，安倍或者想為岸田製造一個燙手山芋，意圖逼岸田政府就中國問題明確表態，藉對中強硬的日本國內輿論打擊岸田政權。

岸田尋求在中美間尋求外交平衡

由於堵截新冠變種病毒決策迅速，岸田政府目前的內閣支持率為62%左右，處於相對較高的水平。然而，一波未平，一波又起。進入12月，在美英各國紛紛表示要外交杯葛北京2022冬季奧運會之際，岸田政府也面臨艱難的外交抉擇。目前安倍派在日本國內主張應追隨英美的外交，對中國實行強硬政策。岸田當然明白安倍此舉背後的用意，目前日本官方正在探討一個折衷方案：不派遣日本政府內閣成員赴會，但同時派遣較低級別的體育部門首長參加，尋求既不得罪美國又不得罪中國的外交立場。可以預見，未來一年，安倍將利用中國問題不斷給岸田政權發起一波又一波的攻擊，日本對中外交面臨國內政爭干擾的態勢已儼然成形！

日本早稻田大學國際教養學部准教授

文：張望