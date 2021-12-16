經濟掛帥 阿聯酋外交轉行「走鋼線」

邊接待以色列總理 邊派員訪伊朗

阿聯酋最近展開頻繁外交活動，周一接待以色列總理班納特（Naftali Bennett），上周更派國安顧問塔赫農（Tahnoon bin Zayed）訪問伊朗，與伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）以及伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）會面，被視為兩國關係可能解凍的信號。分析指出，阿聯酋這股「外交旋風」標誌着該國外交策略轉向，在過去十年介入從也門到利比亞的一系列區域衝突後，正在放棄「軍事冒險主義」（military adventurism）。阿聯酋總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）上周告訴華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」，「我們需要避免一場會將美國以至中東國家捲入其中的重大衝突......我們希望不惜一切避免大衝突」。

儘管阿聯酋與長期盟友美國以及去年剛建交的以色列，同樣關注伊朗的核野心及導彈計劃，但當美、以不斷向伊朗施壓之際，阿聯酋卻派團訪問伊朗，力求在制衡伊朗及保護阿聯酋旅遊和商業中心地位之間取平衡。

阿聯酋政治分析家阿卜杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）說﹕「現在是時候將局勢緩和而不是升級。如果以色列有這種情緒，我們不會認同。」

駐阿布扎比的以色列與阿拉伯關係專家阿爾沙雷夫（Loay Alshareef）指出，除了伊朗，塔赫農近期還走訪了卡塔爾和土耳其兩個近年來常與阿聯酋關係緊張的國家，說「阿聯酋正在確保和區內具影響力的國家保持良好關係，以減少緊張，達至和平」。

（路透社/耶路撒冷郵報）