美苛例阻技術泄華 阿聯酋停購F-35 涉逼棄用華為 1800億軍購訂單談不攏

阿聯酋去年與以色列簽署關係正常化協議後，時任美國總統特朗普同意出售F-35戰機給阿聯酋，這項價值230億美元的軍售訂單，包括出售多達50架F-35A戰機、18架MQ-9B無人機及其他軍火，但拜登上台後隨即重新檢視這項交易。

稱美仍是先進軍備首選供應商

阿聯酋一名官員表示，已通知美國將暫停洽購F-35，稱基於「技術要求、主權營運限制、成本及收益分析，導致對這項軍售計劃需要重新評估」，但表示美國仍是阿聯酋先進軍備的首選供應商，未來可能重啟F-35採購討論，又稱兩國曾商討解決軍售計劃所需的共同防衛安全條件。《華爾街日報》指出，目前未知這項交易是否已經破裂，還是阿聯酋想藉這威脅作為談判籌碼。阿聯酋的高級軍事代表周三訪問美國國防部舉行兩天會談。

路透社引述知情人士報道，過去幾個月，阿聯酋與美國之間談判的癥結，在於阿聯酋如何部署F-35，以及阿聯酋被允許使用多少F-35的先進技術。《華爾街日報》周二率先報道，阿聯酋政府告知美國官員，打算停止這項交易，因他們認為美國為防止其高科技武器技術遭中國盜取而制定的安全條件過於苛刻，且阿聯酋的國家主權處於危險中。

美國一直敦促阿聯酋放棄在其電訊網絡中使用華為技術，聲稱該技術可能對其武器系統構成安全風險。拜登政府憂慮阿聯酋使用華為5G技術會增加泄露敏感資料給北京的風險。

美國國務院負責地區安全的副助理國務卿雷斯尼克（Mira Resnick）上周回應美國有線新聞網絡（CNN）問及有關阿聯酋是否必須在華為與F-35之間作出選擇時說：「F-35是美國、我們空軍之寶，因此我們需能夠保護我們所有合作伙伴的技術安全」。正訪問馬來西亞的美國國務卿布林肯昨表示，若阿聯酋有興趣的話，美國仍準備好出售F-35給對方。被問到阿聯酋不滿美國訂下嚴苛條件，布林肯沒有具體說明，但稱華府希望確保以色列在區內保有「質量軍事優勢」，「我們希望在出售或轉移任何技術給這地區的其他伙伴時，確保做足審查工作」。

阿聯酋簽約購80架法軍「陣風」

在決定停止向美國洽購F-35前不足兩周，阿聯酋才與法國簽署總值170億歐元（約1500億港元）的巨額軍購訂單，重點採購80架法國「陣風」（Rafale）戰機，這項交易令人關注阿聯酋可能尋求其他安全合作伙伴，但阿聯酋官員表示，「陣風」戰機只是取代國內的老舊「幻影」戰機，並非取代F-35。

（華爾街日報/金融時報/CNN）