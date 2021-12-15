英官方模型估算：日增20萬宗Omicron

須「補針」方算完成接種

根據官方數字，英國周一新增1576宗Omicron個案，累計增至4713宗，但UKHSA的估算遠超此數。賈偉德（Sajid Javid）稱，Omicron的傳播速度比其他變種病毒快，確診個案佔英格蘭新冠確診個案的20%，有10名感染者正留院，1人死亡。在首都倫敦，Omicron佔新冠確診個案逾44%，預期未來48小時會成為倫敦的主流變種病毒。

因應Omicron疫情加劇，賈偉德公布國民保健服務（NHS）發出的「新冠通行證」有所改動，要求英格蘭人「在有合理機會接種加強劑」後，須在接種兩劑基本疫苗外接種一劑加強劑，方算完成接種，否則要在快速抗原檢測結果呈陰性，方能進入大型場所。賈偉德又表示，周二（14日）起，Omicron感染者的密切接觸者若完成疫苗接種，只要每天接受快速檢測，就毋須自我隔離。

輝瑞﹕新藥減九成死亡風險

此外，美國藥廠輝瑞昨發聲明表示，其新冠口服藥Paxlovid的最終臨牀試驗結果顯示，高危患者在發病頭3天內服藥，入院或死亡風險大減89%，與上月初公布的早期臨牀試驗數據相若。《華爾街日報》昨刊登輝瑞科學總監多爾斯頓（Mikael Dolsten）訪問，他表示早期實驗室試驗顯示，Paxlovid能抑制Omicron的蛋白酶（protease），令其失去自我複製能力。

美國食品及藥物管理局（FDA）正審批Paxlovid緊急使用授權申請，輝瑞表示本月稍後會向FDA提供完整研究數據。

（金融時報/每日鏡報/華爾街日報）

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