教師跪地搶錢遊戲 美熱議教育問題

這次活動在南達科他州人口最多的城市蘇福爾斯（Sioux Falls）舉行，由當地一支冰上曲棍球隊與一間貸款銀行合辦。主辦單位將5000張1美元鈔票灑在溜冰場，10名教師跪在地上爭相將鈔票塞進衣服，不足5分鐘就搶完鈔票。有關片段在社交網廣傳後惹網民撻伐，有人斥活動將教師非人化甚至是「反烏托邦」的惡劣社會形態。

活動標榜讓教師為課堂需要籌募資金。活動惹來爭議後，主辦單位致歉，並宣布給予所有參賽者及另外21名報了名但未獲選「參賽」的教師每人500美元（約3900港元）。

南達科他教師薪酬全美尾二

當地州參議員內西巴（Reynold Nesiba）認為活動出於善意，卻予人糟糕形象，教師不應經歷這樣的事，才能獲得資源來滿足學生基本需要，盼外界關注教育資金問題。美國全國教育協會（NEA）指出，南達科他州教師在2019至2020財年的平均年薪不足4.9萬美元（約38萬港元），是全國第二低，遠不及全國平均的6.4萬美元（約50萬港元）。教師自資買教具的問題亦受關注，2018至2019學年美國一名教師平均花459美元（約3580港元）購買教具，南達科他州教師則平均花349美元（約2720港元）。

該州教師的薪酬在2013至2014年度達至全國最低後，州政府成立工作小組並提出多項措施，包括稍微上調銷售稅以增加學校資金，教師薪酬在往後6年上升了22%，但每年升幅只與通脹率相若，亦追不上其他州份，不少教師轉到鄰近州份工作，以致當地學校一直難以招聘教師。

（華盛頓郵報/BBC/KELO）