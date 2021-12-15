誤殺阿富汗10平民 美軍調查後不處分

死者包括7名兒童

那場空襲是在塔利班取得阿富汗控制權後，美軍撤走行動的最後幾天發生，前一天喀布爾機場才發生嚴重自殺式襲擊。美國官員早前說，他們當時接獲情報，顯示極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）可能再對機場的撤離行動施襲，因此用無人機空襲以為是載滿炸藥的車輛，但空襲最後炸死了替美國駐阿富汗援助組織「國際營養和教育組織」（NEI）工作的艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）及其多名家人。

美軍先前將這場發生在8月29日的空襲形容為「可悲的錯誤」和「無心之失」。國防部發言人柯比（John Kirby）前日表示，軍方高層檢討過攻擊行動後，對國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）作出多項建議，但沒有提出要處分任何人。柯比說奧斯汀接受建議，又說「沒有對任何人追究責任的充分理由」。

國防部決定被轟「令人震驚」

NEI創辦人兼總裁史蒂文‧權（Steven Kwon，譯音）批評國防部的決定「令人震驚」，指這「發出危險而誤導信息，令人以為行動情有可原」。

（法新社/CNN）