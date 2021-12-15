美國體操協會有望擺脫破產「復活」

自2016年納沙性醜聞曝光後，被指控沒阻止事件發生的USAG致力修補其聲譽及重建與運動員間的信任，全面改革管理層，在23個月內先後有4名新主席和總裁上任。現任主席梁麗麗（Li Li Leung，音譯）今年7月向《美國廣播公司》（ABC）稱，USAG現專注創造一個「安全、包容和積極的文化」，但「我們知道，這種有意義和持久的文化改革不會一朝一夕出現」。USAG曾稱會採納70項建議來預防性侵事件，包括改善篩選教練的方法、改善反性侵訓練、改善處理報告不當行為的程序，又提供平台讓運動員匿名地發表意見，以免遭報復。該協會向ABC稱，他們已實行當中大部分建議措施。

受害人代表律師憂空談改革

代表約300名納沙受害人向USAG和美國奧委會提出訴訟的律師菲納爾迪（Vince Finaldi）憂慮這些改革都是空談，「他們以前也有一些政策和程序，但他們沒有遵守……除非他們執行，否則孩子們會受到侵犯」。他指出，即使作出改革，USAG與運動之間的關係也「永久受損」。

（華爾街日報/美國廣播公司）