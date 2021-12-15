美國體操隊醫性侵案 達30億賠償和解協議

現年58歲的納沙（Larry Nassar）在擔任美國體操協會和密歇根州立大學的體育醫生期間性侵運動員，他2017年底和2018年初承認多項性侵指控，先後被判囚高達175年及125年，現正在服刑。數百名指控納沙性侵的受害者中，包括美國體操女王比拉絲（Simone Biles）、奧運體操金牌選手拉絲曼（Aly Raisman）及馬露妮（McKayla Maroney）。周一的和解案在印第安納波利斯聯邦破產法院獲批准，提出索償的受害人包括上述3名體操好手。

保險公司允付大部分款項

這場司法戰始於2016年，奧運體操銅牌得主丹切（Jamie Dantzscher）控告美國奧委會和美國體操協會未能保護她免受沙納性侵，結果導致數百名受害女性隨之向這兩個組織及密歇根州立大學提訟，密歇根州立大學在2018年與300多名受害人達成和解，支付5億美元（約39億港元）賠償。面對排山倒海訴訟，美國體操協會於2018年申請破產保護。《華爾街日報》報道，周一的和解案是在TIG保險公司同意支付大部分款項後達成的，協議還包括美國體操協會董事會最少一個席位留給遭納沙性侵的受害者。

數百受害者包括奧運名將

代表180多名受害人的律師曼利（John Manly）周一在聲明中說：「我們戰勝的原因很簡單，是因為受害者的勇氣和堅強。這些勇敢的女性公開談論遭遇，不讓更多孩子為了追夢，被迫遭受身心虐待或性侵。」於2016年最先指控納沙惡行的前體操選手丹荷蘭德（Rachael Denhollander）樂見和解協議，她在Twitter寫道：「這個章節終於落幕，現在最艱苦的改革及重建工作可開始了。事件是否彰顯了正義，帶來了改變，取決於接下來的發展。」2019年起擔任美國體操協會主席梁麗麗（Li Li Leung，音譯）在和解批准後說：「美國體操協會對受害者因本組織的作為和不作為而受到的創傷和痛苦，深表歉意。」

續追究FBI體操官員責任

接下來矛頭將轉向FBI，今年9月美國體操女王比拉絲及其他受害人在參議院作證，痛斥美國體育官員和FBI未有及時對指證納沙的性侵投訴採取行動。美國體操協會2015年7月向FBI報告納沙涉性侵，但納沙仍可繼續在密歇根州立大學工作，並性侵最少逾70名女性，直至2016年9月傳媒披露其惡行。比拉絲在參院作證說：「我們持續受到折磨，因為FBI、美國體操協會或美國奧委會內所有人，都沒有採取必要措施保護我們。」奧運金牌選手馬露妮作證稱， 2015年她就遭受納沙性侵一事跟FBI探員講了3小時電話，但FBI在17個月後才立案，還弄錯她陳述的內容，探員又試圖淡化侵犯的嚴重性。

律師曼利周一表示，律師團會繼續追究FBI、美國體操協會與美國奧委會官員的責任，寫完「餘下一章」。

（法新社/華爾街日報/華盛頓郵報）