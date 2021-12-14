馬斯克膺《時代》風雲人物

4新冠疫苗科學家獲評年度英雄

《時代》雜誌指馬斯克渴望拯救地球及為人類帶來新的棲所。他發明了電動車，創辦了目前佔據三分之二電動車市場的Tesla。他想去火星，2002年才創辦太空探索公司SpaceX，今年4月就擊敗其他競爭者，獨得美國太空總署（NASA）批出的送太空人登月合約，另於9月用太空船「堅韌」號完成長達3天的載客太空旅程。他參與開發機械人、太陽能、加密貨幣、氣候、藉腦部植入電腦以避免人工智能威脅、用地下隧道以超高速運客送貨。

雜誌另評選出4名研究新冠疫苗的美國科學家考里科（Katalin Kariko）、格雷厄姆（Barney S.Graham）、科比特（Kizzmekia Corbett）和韋斯曼（Drew Weissman），為本年度「英雄人物」，稱讚他們基於信使核糖核酸（mRNA）的技術，推出革新而高效率的疫苗平台，對民眾健康與福祉的影響將遠超這場新冠疫情以外。

（時代雜誌）