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2021年12月14日星期二
國際新聞
Omicron變種首奪命 英「補針」進程加速
約翰遜斥BBC大肆報道「派對門」不務正業
美龍捲風重災區蠟燭廠尋獲逾90生還者
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無人機攻擊至今未停
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馬斯克膺《時代》風雲人物
無人機攻擊至今未停
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【明報專訊】美軍至今仍有在敘利亞出動無人機打擊武裝分子，誤傷平民事件時有所聞。圖為敘利亞西北部叛軍控制區伊德利卜的一名男童在深切治療部留醫，他相信是被美軍無人機轟炸行動所傷。
（法新社）
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