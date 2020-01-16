《紐時》揭美軍違規黑幕 秘密小組濫炸ISIS殺平民

「鐵砧之爪」主導敘利亞無人機攻擊

該報從多名美國現任、前任軍方與情報官員得悉，秘密組織「鐵砧之爪」（Talon Anvil）專責為美軍鎖定空襲ISIS在敘利亞的目標，例如車隊、汽車炸彈、指揮中心和敵方戰士小隊等。可是曾與該組織共事的人披露，「鐵砧之爪」屢為急於消滅敵人，繞過「保護非戰鬥人員」的規定，並因「殺害收割中的農民、街頭嬉戲的兒童、逃避交戰的家庭、匿於樓房的村民」，而驚動軍中和中央情報局（CIA）的合作伙伴。

報道指出，「鐵砧之爪」由監督敘利亞地面戰的美軍特種作戰部隊機密單位Task Force 9營運，但不在正規編制，名義上「從不存在」。美軍需要一支能夠識別ISIS目標的部隊，於2014年成立「鐵砧之爪」，成員包括「三角洲」部隊（Delta Force）的人員。成員有時不到20人，他們不穿制服，不見軍階，當中很多人滿面鬍鬚，穿短褲、涼鞋，在滿是平板屏幕的「攻擊室」內，分三更24小時工作，依據地面友好部隊提供的線報、電子截聽儀器、無人機攝錄鏡頭等資料，查找敵方目標，喚使配備「地獄火」導彈、激光導引炸彈的「掠奪者」及「死神」無人機，或叫盟軍戰機出擊。

報道指出，起初所有攻擊命令只有「三角洲」部隊之外的高級將領能夠下達，但2016年底美國駐敘利亞和伊拉克軍隊司令湯森（Stephen Townsend）授權給「鐵砧之爪」內的「三角洲」部隊現場指揮官下達攻擊令，Task Force 9其後再把有關決定權，交給了「攻擊室」內輪班的更低軍階「三角洲」操作員，通常是軍事長。「三角洲」操作員在保護盟友地面部隊和推進攻擊的壓力下，從2017年起以「自衛」為由，迅速下達出擊決定。一名前美國空軍情報官員2016至2018年幾乎天天與「鐵砧之爪」合作。他稱「鐵砧之爪」效率高，但製造了「大量的糟糕空襲」，例如2017年3月向一幢約有50人的樓宇投下一枚500磅炸彈。

「糟糕空襲」頻生 戰機機師拒投彈

4名現任、前任軍官披露，因「糟糕空襲」頻生惹起其合作伙伴警覺：當「鐵砧之爪」要求在人煙稠密環境出擊，戰機機師會拒絕投彈；CIA高層曾就「空襲令人不安的模式」向「特種作戰」主管投訴；空軍的情報組通過專用電話跟「鐵砧之爪」爭拗。

《紐約時報》11月13日報道，2019年一場炸死了數十名婦孺的美軍特種作戰部隊行動，亦是「鐵砧之爪」所為。因該報道，美國國防部長奧斯汀已下令展開高層級調查。

（紐約時報）