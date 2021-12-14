以總理歷史訪問阿聯酋 商討經貿應對伊朗問題

阿布扎比王儲接受回訪邀請

班納特向阿聯酋通迅社（WAM）稱，兩國相互的貿易額在幾個月內已經增長，「未來還有無限的發展機會」，「以色列像阿聯酋一樣，是地區貿易中心。我們的合作不僅為我們，還為更多國家提供前所未有的經濟機會」。據WAM一份聲明指出，阿布扎比王儲穆罕默德表達了對中東穩定的期望，並稱班納特的到訪推動合作關係，朝着符合兩國和該地區人民利益的更積極方向發展。

除了談及經貿，以色列駐阿聯酋大使哈耶克（Amir Hayek）表示，伊朗問題是班納特與穆罕默德會談的議題之一。目前西方多國正致力恢復2015年的伊朗核協議，以色列傳媒引述官員報道，班納特會向穆罕默德提及伊朗在區內提供民兵和無人機的情報。

去年在美國斡旋下，阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥，與以色列達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），讓彼此外交關係正常化。

（路透社/法新社）