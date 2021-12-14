美龍捲風重災區蠟燭廠尋獲逾90生還者

龍捲風來襲時，位於梅菲爾德鎮的蠟燭廠有110名工人在上夜班。擁有該廠房的梅菲爾德消費品公司（Mayfield Consumer Products）發言人弗格森周日表示，迄今廠內有8人死亡，8人失蹤，超過90人已找到，意味死亡人數非如當初估計般嚴重。弗格森稱，許多員工事發時在庇護所暫避，龍捲風過後已回家，由於風暴過後電力及通訊中斷，故最初未能聯絡到他們。州長貝希爾稱，若工廠死亡人數下降將是很好的消息。

總統拜登周日宣布肯塔基州進入重大聯邦災難狀態，下令提供聯邦援助，包括臨時住屋和維修房屋撥款、為未投保財產損失提供貸款，以幫助個人和企業東主從災難影響中恢復過來。梅菲爾德鎮在風災過後滿目瘡痍，居民自發清理瓦礫，並將鎮上教堂變成庇護中心，給在風災中無家可歸的人暫住。

中國國家國際發展合作署新聞發言人徐偉昨表示，對風災造成重大人命傷亡和財產損失表示深切慰問，並願意根據美方需要向災民提供緊急人道援助。

（路透社/法新社）