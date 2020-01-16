約翰遜斥BBC大肆報道「派對門」不務正業

指應敦促公眾「補針」抗Omicron

凱斯已就去年底3場首相府及政府部門的派對展開調查，以檢視有否違反防疫規定，預計數天內有結果。但在調查之際，英國《星期日鏡報》再爆料，指約翰遜去年底主持了首相府一場視像聖誕派對問答遊戲，同涉違反防疫規定。報道指事發於去年12月15日，當時倫敦正處於二級防疫階段，禁止任何家庭互訪的社交活動。消息人士稱，原本數十名職員報名參加該網上問答遊戲，但當日6時半許多人決定親身在首相府參與，在首相府一個辦公室內共有4支參賽隊伍，每隊有6人。照片可見約翰遜當時出現在熒幕前提問，身邊各坐一名助手，明顯違反與非家庭成員聚會規定。

報道引述消息稱，問答遊戲結束後，職員繼續留在辦公室暢飲和聊天一至兩小時。首相府發言人強調，約翰遜只是短暫地參與活動以答謝員工。

（星期日郵報/星期日鏡報）

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