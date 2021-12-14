Omicron變種首奪命 英「補針」進程加速

疫情警報升至第二高

英國衛生與社會保健部（DHSC）周日發表公告說，英國新冠疫情警報級別由3級升至4級，以應對Omicron在該國快速傳播。英國設立的新冠疫情警報系統共分5級，級別愈高意味政府需採取愈嚴格的防疫措施，而第4級是指「病毒傳染性高或正快速上升」。對上一次新冠疫情警報級別處於4級是在今年2月至5月。

鑑於英國Omicron個案持續激增，英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯的4名首席醫療官和英格蘭國民保健署國家醫療總監波伊斯（Stephen Powis）周日發表聯合聲明說，初步證據顯示，Omicron的傳播速度比Delta快得多，疫苗針對Omicron有症狀感染的保護效力有所降低，未來幾周Omicron致病嚴重程度的數據將變得更清晰，但目前Omicron個案中已出現住院病例，且數量預計會快速增加。

約翰遜預警「Omicron海嘯」

約翰遜同晚發表電視講話，表示「毫無疑問Omicron海嘯正來臨」，「恐怕現在正面對與新變種病毒株Omicron戰鬥的危急關頭」。他表示，兩劑疫苗明顯不足以提供所需要的保護力，若未打加強劑的民眾成了防疫缺口，國民保健署將難以應對住院人數增加的情况，因此決定啟動「Omicron緊急加強劑國家任務」，由原本打算下月底前才開始為英格蘭地區的成年人接種加強劑，提早一個月至本月展開，18歲以上者只要在接種第二劑後3個月起，都可接種加強劑，周一起部分地區開始容許民眾前往「補針」。當局預計每日接種劑量將提高至100萬劑，打破該國紀錄。為了加速達標，約翰遜稱將出動42支軍事規劃小組協助，並開設新的疫苗接種站，診所開放時間亦會延長。

另外，以色列周日宣布，因擔憂Omicron擴散，決定把英國、丹麥和比利時列入禁止以色列人前往的「紅色」名單，周三（15日）起生效。

福奇指須打第3針證據趨增

全球多國都開始為民眾接種疫苗加強劑。美國美國總統首席醫學顧問福奇周日表示，愈來愈多證據顯示，接種3劑新冠疫苗是「最佳防護」，但注射兩劑BioNTech-輝瑞疫苗和莫德納疫苗、或一劑強生疫苗，仍是美國政府界定的完整接種。

（BBC/衛報/路透社/法新社）

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