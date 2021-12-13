G7外長會聲明提台港新疆

指關注中國「脅迫經濟」

卓慧思在前天開場演說跟與會代表稱，他們要團結一致，對抗「尋求限制自由與民主領域的侵略者」。美國國務院高級官員前日亦就近期俄羅斯及烏克蘭局勢，敦促俄羅斯從烏國邊境附近撤退。美國國務院高級官員指G7外長的會談的討論熱烈，又表示仍然有一條外交途徑可緩和與俄羅斯的緊張局勢，但警告俄國若放棄外交途徑解決問題，將面對嚴重後果，稱G7對此看法團結一致，而其他民主國家亦會加入以加重代價。法新社指G7與會國外長希望表明組織不僅停留在譴責，以有力捍衛價值觀，以震懾未來的威脅。

最近歐美等國跟伊朗就恢復2015年《伊朗核協議》的談判膠着，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）指摘伊朗把談判進展推回到6個月前的狀况。

（路透社/法新社）