法屬新喀里多尼亞否決獨立 96%反對票 獨派杯葛下投票率僅43.9%

這次是新喀里多尼亞根據1988年的《努美阿協議》而獲得3次獨立公投機會的最後一次，繼2018年（56％反對獨立）及去年（53％反對獨立）兩次公投結果皆否決獨立後，昨日公投再度否決脫離法國。新喀里多尼亞1853年被法國佔領，1946年成為法國屬地。當地人口約28萬，逾四成是原住民卡納克人（Kanaks），他們傾向支持獨立；歐洲人則佔約27%，主要來自法國，大多反對獨立。有分析認為，倘新喀里多尼亞獨立，將有利中國施加影響力，牽動印太勢力出現變動。

獨派聲言向聯國上訴 使公投無效

有獨派社運人士早前呼籲杯葛選舉，指新冠病毒感染數字高企下，不可能舉行到公平選舉；亦有卡納克人呼籲杯葛，稱他們正為死於新冠病毒的人舉行哀悼。親獨派曾威脅不會承認昨日的公投結果，聲言向聯合國上訴以使之無效。支持獨立的議會議長瓦姆伊坦（Roch Wamytan）對於法國拒絕因應哀悼期而推遲公投的要求表示遺憾，又表示對他們而言僅舉行過兩次合法公投，今次並非第3次公投，形容這是法國而非他們的公投。

有書商指今次公投沒太大意義，「因一半人口都決定不投票」。法新社亦報道，指以原住民卡納克人（Kanak）為主的社區的投票率特別低。而當地親法人士、新喀里多尼亞南部省議會主席巴克（Sonia Backes）則向支持者稱他們都打從心底決定留在法國。

馬克龍昨日發表預錄影片，稱「新喀里多尼亞決定留下令法國更美麗」。

（路透社/法新社）