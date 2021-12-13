疫下「數碼簽名」加速成形 有利有弊

可降移民成本

康世和指出，類似疫苗QR Code的「數碼簽名」（digital signature）早已存在，「那何不把旅遊紀錄認證也用上數碼簽證？」，諸如教育程度、財務狀况、疫苗接種以至旅遊日程等資訊都可放入，甚至可將護照放在區塊鏈。他認為人口流動「數碼化」可減少官僚程序，降低移民成本。

不過，個人資料「數碼化」帶來政府更易監控的憂慮，內地政府近年推動「數字社會治理」和「社會信用體系」便是例子。上月六中全會期間，有維權律師的「健康碼」無法登入或變成紅碼，到會議結束後才能登入和回復綠碼。維權律師謝陽原本擬從長沙到上海探望公民記者張展的母親，但出發前健康碼變成紅碼，謝陽後來向本報稱，估計當局在健康碼的後台修改參數，「這是很可怕的，以後控制人出行是零成本」。

難除監控憂慮

被問及外遊需要QR Code會否令專制政權更易控制移民，康世和認為中國之類的國家會限制國際人口流動，對此感到失望。但他強調，其他國家已為移民建立全新分類應對，「如果你想離開中國，你仍有其他愈來愈多的選項，例如游牧簽證、企業家簽證或投資者簽證等……即使你以訪客身分到訪，（在某些國家）你仍可修改（逗留）身分」。

（世局解碼）