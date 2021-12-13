萬人小鎮瘡痍如剩「火柴枝」

因龍捲風導致廠屋倒塌的Mayfield Consumer Products蠟燭廠事發時有110人工作，昨日暫有40人獲救。女工帕森斯（Kyanna Parsons-Perez）憶述事發很突然，「廠方安排我們躲在避風的地方，我們全都在那兒。之後燈光忽明忽滅，突然間我們全都感受到一陣疾風，聽到嗡嗡響聲，恰似你搭飛機會聽到的那種聲音。接着砂石落下，嘭的一聲，東西塌下，驚叫四起」。她透過facebook直播，發出與同事被困廠房的求救信息。兩小時驚惶等待後，搜救隊發現他們被困於5呎厚的瓦礫下，逐一救他們出來。

蠟燭廠生還者稱囚犯助救援

帕森斯續透露，救助者包括鄰近監獄的一群囚犯，「他們可趁機逃跑的，可是他們沒有」。不過其說法尚未獲證實。

在伊利諾伊州愛德華茲維爾那邊，事發時也約有100人工作的50萬平方呎亞馬遜倉庫，被龍捲風掀頂吹毁，近半個廠房嚴重損毁。一名29歲維修工人的母親表示，事發時恰巧跟兒子通話，她叫兒子避風，其子卻說要先把消息轉告同事；8個小時後，當局向她證實其子罹難。

（路透社/法新社/BBC）