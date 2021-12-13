萬人小鎮瘡痍如剩「火柴枝」

【明報專訊】這場龍捲風災的威力令災區不少平靜小鎮變得千瘡百孔，部分災後景象叫人震驚，如有列車的車卡被吹離軌道約70米，而受災最重的肯塔基州1萬人口小鎮梅菲爾德（Mayfield），街道、房舍夷平，樹木被吹到剝皮，汽車翻倒於田間。梅菲爾德鎮長奧南（Kathy O'Nan）上周六說：「當我今晨踏出市政府，周圍仿佛是一堆『火柴枝』。」有鎮民則形容災後小鎮恍似「原爆點」、「世界末日」等。
因龍捲風導致廠屋倒塌的Mayfield Consumer Products蠟燭廠事發時有110人工作，昨日暫有40人獲救。女工帕森斯（Kyanna Parsons-Perez）憶述事發很突然，「廠方安排我們躲在避風的地方，我們全都在那兒。之後燈光忽明忽滅，突然間我們全都感受到一陣疾風，聽到嗡嗡響聲，恰似你搭飛機會聽到的那種聲音。接着砂石落下，嘭的一聲，東西塌下，驚叫四起」。她透過facebook直播，發出與同事被困廠房的求救信息。兩小時驚惶等待後，搜救隊發現他們被困於5呎厚的瓦礫下，逐一救他們出來。
蠟燭廠生還者稱囚犯助救援
帕森斯續透露，救助者包括鄰近監獄的一群囚犯，「他們可趁機逃跑的，可是他們沒有」。不過其說法尚未獲證實。
在伊利諾伊州愛德華茲維爾那邊，事發時也約有100人工作的50萬平方呎亞馬遜倉庫，被龍捲風掀頂吹毁，近半個廠房嚴重損毁。一名29歲維修工人的母親表示，事發時恰巧跟兒子通話，她叫兒子避風，其子卻說要先把消息轉告同事；8個小時後，當局向她證實其子罹難。