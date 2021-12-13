「怪獸龍捲風」夜襲 美廠趕工百死傷 亞馬遜禁倉務工帶手機 疑礙收警報逃生

1龍捲風疑破紀錄掃4州 席捲370公里

田納西、肯塔基、伊利諾伊、密蘇里、阿肯色、密西西比，上周五整夜至第二日凌晨出現逾30股龍捲風，其中一股「四州龍捲風」（Quad-State Tornado）起於阿肯色州東北部莫尼特（Monette），途經田納西和密蘇里，吹至肯塔基的森特勒爾城（Central City）消散，全程4個小時逾370公里，美國國家氣象局正考證它是否美國歷來竄走得最遠的龍捲風。風災推塌石屎樓房、使一列載貨列車出軌，數以萬人斷水停電等。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）昨向有線新聞網絡（CNN）表示，肯州死亡人數增至最少80，預期最終死亡人數會超過100。肯塔基州死者主要是一間蠟燭廠的職工。另外，伊利諾伊州6死、田納西州4死、密蘇里州2死、阿肯色州2死，密西西比州未有傷亡報告。

伊利諾伊州的罹難者是愛德華茲維爾（Edwardsville）亞馬遜倉庫工人。事發時該倉庫料有大量夜班工人在應付聖誕訂單。氣象部門上周五晚約8時發報龍捲風逼近的手機預警信息。亞馬遜老闆貝索斯亦在差不多時間在Twitter送上平安祝願。然而大多數倉務工人可能因為沒有手機在身，並不知身處危機。約莫半小時後龍捲風掠過，啟用約5年、原本牆身約有28厘米厚、12米高的貨倉大部分倒塌，至上周六（11日）晚有45人安全獲救，一人重傷送院，另發現6具屍體。由於該倉工人多屬輪班及兼職，故不清楚事發時有多少人在倉內。消防官員估計不會再有人生還。亞馬遜老闆貝索斯對有員工遇難表示「痛心」。不過他被批評在噩耗傳出之際，只顧慶祝旗下航太公司Blue Origin太空船完成飛行任務。

彭博社報道，亞馬遜多年來要求工人開工前將手機存放於個人車輛或員工儲物櫃，通過金屬檢測等保安檢查才能進入貨倉。此規定早前曾放寬，但最近又逐漸恢復實施。受訪亞馬遜職員告訴彭博社，他們想不受亞馬遜干擾下，工作期間從個人手機獲取天氣警報信息，若然受困，也能藉以聯絡緊急救援人員或摯愛。

異常濕暖12月如春天 助長風暴

國家氣象局正調查這次風災。美國龍捲風通常在春夏出現，今次卻在冬季，推斷重災區肯塔基州梅菲爾德（Mayfield）的風暴強度，可達「改進型藤田級數」(Enhanced Fujita Scale，簡稱EF-Scale)的第3級甚至最高第5級。EF5級龍捲風最高風速可達每小時322公里。專家未能斷言跟全球暖化有關，但指出美國中部近日異常溫暖似春天，多處錄得破12月紀錄的高溫，加上濕度高、冷鋒逼近等天氣條件，造就龍捲風形成。

美國總統拜登前日稱此為美國又一大風災，縱不能說全球暖化與之的具體關連，但「我們都知道天氣變暖時，一切都可能變得更劇烈」。他宣布肯州進入緊急狀態，並準備賑濟其他受災州份。

（華盛頓郵報/全國廣播公司/彭博社）