英Omicron恐破百萬宗 衛生部門促收緊防疫

兩星期前才在英國首次發現的Omicron在當地迅速蔓延，上周五新增448宗個案，較前一天的249宗增近一倍。UKHSA表示，若感染趨勢持續，本月中Omicron將佔英國新增病例一半以上，超越Delta成為全國主流病毒株，到月底前更會突破100萬，每日有超過10萬人確診。《衛報》取得UKHSA上周給予衛生大臣賈偉德的文件，指在連串合理情况下，若Omicron個案在2.5日內倍增，政府有需要在本月18日或之前實施嚴格的全國防疫措施，就算是5日內才倍增，也要在本月內採取嚴格措施。

該局還做了首項疫苗針對Omicron的真實環境研究，分析了581宗感染Omicron個案，發現接種兩劑新冠疫苗在預防出現有症狀感染的效力較Delta低很多，但加強劑可令保護力大升至70至75%。

（衛報/金融時報/法新社）

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