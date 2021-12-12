Java現近十年最嚴重漏洞 專家：威脅全球

蘋果亞馬遜等伺服器存漏洞

網絡保安公司Tenable總裁約倫（Amit Yoran）形容，Log4Shell為「過去10年單一最大、最嚴重的漏洞」，從事軟件研發的Apache軟件基金（Apache Software Foundation）將其危險性列為10級中的最高。專家指出，Log4Shell存在於使用廣泛的Java記錄軟件log4j，銜接着互聯網和後端（back-end）系統，幾乎沒有一家公司沒有風險。任何能找到漏洞的人，皆能毋須密碼就可以登入網頁伺服器存取資料，甚至遙控伺服器。該漏洞雖始見於網上遊戲Minecraft，但專家稱雲端應用程式、企業應用程式等同存風險。有研究人員稱，證據顯示蘋果、亞馬遜和Twitter等公司的伺服器都存在該漏洞。

網絡保安公司Crowdstrike高級副主席邁耶斯（Adam Meyers）表示，在該漏洞發現才12個小時，迄美國時間上周五（10日）早上，黑客已使之「完全武器化」，還開發出利用該漏洞工具向外分發。他形容「互聯網當下正冒火」，不法分子和黑客正爭先恐後地利用這個漏洞，而各大機構網絡安全人員則爭分奪秒地努力修補。

（衛報/The Verge）