英情報機構主管：數碼人民幣恐成華監控工具

【明報專訊】英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主管弗萊明在《金融時報》的專訪中表示，中國在冬季奧運舉行臨近之際大肆宣傳數碼人民幣以吸引外國旅客在賽事期間使用，質疑這有可能成為中國政府監控使用者、甚至控制全球貨幣交易的工具。
中國人民銀行上月稱，數碼人民幣設行兩年，目前使用的個人及企業達1.4億個，交易額達620億元人民幣。在冬奧舉行在即之際，中國正抓緊機會推廣數碼人民幣。弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming）在專訪中指出，數碼貨幣縱是使支付系統大眾化的「好機會」，但這套新科技的發展同時帶來威脅，「倘實施不當，隨時有利敵國監視交易甚至操控數碼貨幣」。
他表示，中國在擴展間諜活動、謀求控制數碼基建，正是英國當前的「最大戰略問題」，而數碼人民幣，就是可以讓北京使別國墮入其「數據陷阱」的一種工具。軍情六處處長摩爾（Richard Moore）本月較早時暗示中國正在輸出技術，讓他國墮入「數據陷阱」，使其「威權控制網絡」在全球擴大。
促華合作為數碼貨幣定守則
弗萊明警告，英國人的工作、購物、社交、旅遊等大量數據，有可能落入外國手裏，出現「深度入侵」，令「主權受侵蝕」。他表示希望中國會跟國際社會合作，針對數碼貨幣協定出一套守則。他說，一些國家與機構對這議題表現渴切，惟尚未見到中國有此意願。