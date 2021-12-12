英情報機構主管：數碼人民幣恐成華監控工具

中國人民銀行上月稱，數碼人民幣設行兩年，目前使用的個人及企業達1.4億個，交易額達620億元人民幣。在冬奧舉行在即之際，中國正抓緊機會推廣數碼人民幣。弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming）在專訪中指出，數碼貨幣縱是使支付系統大眾化的「好機會」，但這套新科技的發展同時帶來威脅，「倘實施不當，隨時有利敵國監視交易甚至操控數碼貨幣」。

他表示，中國在擴展間諜活動、謀求控制數碼基建，正是英國當前的「最大戰略問題」，而數碼人民幣，就是可以讓北京使別國墮入其「數據陷阱」的一種工具。軍情六處處長摩爾（Richard Moore）本月較早時暗示中國正在輸出技術，讓他國墮入「數據陷阱」，使其「威權控制網絡」在全球擴大。

促華合作為數碼貨幣定守則

弗萊明警告，英國人的工作、購物、社交、旅遊等大量數據，有可能落入外國手裏，出現「深度入侵」，令「主權受侵蝕」。他表示希望中國會跟國際社會合作，針對數碼貨幣協定出一套守則。他說，一些國家與機構對這議題表現渴切，惟尚未見到中國有此意願。

（金融時報）